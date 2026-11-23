Las compañáis internacionales ficha talento tech español - Foto generada con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

TalentHackers, filial tecnológica del Grupo Catenon identifica una nueva competencia internacional por los profesionales españoles, que pueden trabajar desde nuestro país para empresas extranjeras y acceder a remuneraciones más elevadas

Madrid, 23 de noviembre de 2026.- Trabajar para una empresa estadounidense, británica o alemana, cobrar un salario internacional y seguir viviendo en España. Lo que antes implicaba hacer las maletas se está convirtiendo en una alternativa profesional para especialistas tecnológicos españoles. Las compañías extranjeras pueden incorporar talento cualificado sin necesidad de trasladarlo a sus países, ofreciendo remuneraciones atractivas para los trabajadores y, al mismo tiempo, competitivas respecto a los costes de contratación de sus mercados de origen.



TalentHackers, compañía especializada en tecnología y datos del Grupo Catenon, identifica este fenómeno como uno de los cambios relevantes en la competencia por el talento tecnológico español. La contratación internacional en remoto permite a las empresas extranjeras acceder a profesionales que continúan residiendo en España, mientras las compañías nacionales deben competir con empleadores de países con mayor capacidad salarial.



El atractivo económico es especialmente significativo entre los profesionales más especializados. Según las referencias salariales de TalentHackers, los perfiles tecnológicos con mayor demanda y especialización pueden alcanzar remuneraciones de entre 70.000 y 150.000 euros anuales, dependiendo de sus competencias, experiencia, responsabilidades y capacidad para generar valor. Se trata de una horquilla del mercado tecnológico especializado, no exclusivamente de contratos con empresas extranjeras.



La competencia internacional introduce, además, una particularidad: una remuneración elevada para un profesional residente en España puede seguir resultando competitiva para una compañía ubicada en un mercado con salarios superiores. Esto permite a las empresas extranjeras ampliar sus opciones de contratación y acceder a talento cualificado sin asumir necesariamente los costes de trasladar al trabajador.



Las empresas españolas compiten con el mundo por sus profesionales

La contratación tecnológica ha dejado de ser una cuestión exclusivamente nacional. Las compañías internacionales pueden buscar especialistas en España e incorporarlos a equipos distribuidos por diferentes países, sin exigirles que cambien de residencia.



Este nuevo escenario afecta especialmente a los perfiles relacionados con inteligencia artificial, ingeniería de datos, ciberseguridad y cloud, áreas donde la demanda de competencias avanzadas incrementa la competencia entre empleadores.



TalentHackers, que analiza de forma continua la evolución del mercado a través de su Observatorio Dinámico de Talento, estudió cerca de 190.000 ofertas tecnológicas publicadas en España durante 2025 y datos de más de 651.000 profesionales. Esta información le permite identificar las capacidades más demandadas, la disponibilidad de especialistas y las tendencias salariales que condicionan las decisiones de contratación.



"Estamos asistiendo a un cambio profundo en el mercado laboral tecnológico. Las empresas españolas ya no compiten únicamente entre ellas por los mejores profesionales, sino también con compañías internacionales que pueden ofrecer salarios muy competitivos sin exigir al trabajador que abandone España. Para estas organizaciones, contratar aquí puede resultar económicamente atractivo; para nuestros profesionales, supone acceder a oportunidades que antes exigían emigrar", explica Cristina Villanova, directora ejecutiva de TalentHackers.



Salarios elevados sin cambiar de país

La posibilidad de trabajar para una empresa extranjera desde España está modificando las oportunidades de desarrollo profesional. Un especialista puede participar en proyectos internacionales, colaborar con equipos de diferentes países y acceder a remuneraciones vinculadas a otros mercados sin renunciar a su residencia.



La especialización tecnológica resulta determinante. De acuerdo con las referencias de TalentHackers, los ingenieros de inteligencia artificial, arquitectos cloud, ingenieros de datos y expertos en ciberseguridad se encuentran entre los perfiles que soportan una mayor presión retributiva.



La tendencia también se refleja a escala internacional. El informe State of Global Compensation 2025, elaborado por Deel y Carta a partir de más de un millón de contratos de 35.000 empresas en más de 150 países, identifica primas salariales de entre el 20 % y el 25 % para determinados especialistas en inteligencia artificial. El estudio señala, además, que Estados Unidos, Canadá y Reino Unido se mantienen entre los mercados con remuneraciones más elevadas.



La contratación internacional en remoto abre así una alternativa para los profesionales españoles, aunque no todos los puestos permiten trabajar desde otro país ni todas las compañías extranjeras ofrecen necesariamente salarios superiores.



España puede retener talento que antes tenía que emigrar

Este fenómeno también introduce una nueva perspectiva sobre la tradicional fuga de talento. Durante años, muchos profesionales españoles han buscado fuera de nuestras fronteras oportunidades económicas y laborales difíciles de encontrar en el mercado nacional. Ahora, una parte de esas oportunidades puede llegar hasta ellos sin necesidad de trasladarse.



La posibilidad de trabajar desde cualquier territorio español amplía además las alternativas para profesionales que no residen en los principales polos tecnológicos. Según los análisis de TalentHackers, el 40,28 % de las ofertas tecnológicas estudiadas durante 2025 se concentra en el conjunto de territorios situados fuera de las comunidades con mayor peso individual en su clasificación, lo que refleja la extensión geográfica de la demanda tecnológica.



"Durante mucho tiempo, mejorar las condiciones salariales y acceder a determinados proyectos internacionales implicaba salir de España. Ahora, los profesionales pueden desarrollar una carrera global sin abandonar su país. Esto abre una oportunidad para mantener aquí talento cualificado, pero también obliga a las empresas españolas a revisar sus estrategias de captación y fidelización. Ya no basta con ser competitivos en el mercado nacional", añade Villanova.



La expansión de este modelo no significa que desaparezca la emigración profesional, pero sí que la ubicación física deja de ser una barrera para determinadas oportunidades laborales.



Para TalentHackers, el cambio es especialmente relevante porque transforma las reglas de la contratación: las empresas extranjeras pueden acceder al talento español sin trasladarlo, los profesionales amplían sus oportunidades salariales y las compañías nacionales se enfrentan a una competencia que ya no conoce fronteras.

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