Las empresas de Fundación CRE100DO crecen más del triple que el mercado gracias a su escala internacional

Rafael Vaquero, CRE100DO y Santiago Sala, CEO GRUPO APEX - Fundación CRE100DO

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 13 de noviembre de 2026.-

El 70% de la facturación de las compañías que forman parte de Fundación CRE100DO procede de mercados internacionales, un porcentaje que ha aumentado diez puntos en los últimos tres años. Estados Unidos lidera la expansión, fuera de Europa, con presencia del 47% de las compañías seguido de México, mientras que el 44% opera en Asia, donde China destaca como mercado de referencia

Fundación CRE100DO, referente en impulsar el crecimiento y la competitividad de más de 100 ETI (Empresas de Tamaño Intermedio), ha celebrado su Evento Anual 2026 bajo el lema 'Escalar la empresa'. El encuentro ha reunido a representantes del tejido empresarial español para analizar los desafíos y las oportunidades que afrontan estas compañías en su evolución y consolidación.



En esta edición, la Fundación ha destacado la dimensión internacional como una de las principales palancas de crecimiento y resiliencia empresarial. Actualmente, el 70% de la facturación de las compañías que forman parte de CRE100DO procede de mercados exteriores, diez puntos porcentuales más que hace tres años. Esta presencia global permite diversificar mercados, ampliar oportunidades de negocio y reforzar su competitividad, manteniendo sus centros de decisión en España. Una estrategia que contribuye a que estas empresas crezcan a un ritmo tres veces más rápido que el resto de las empresas españolas.



La expansión hacia otros mercados se refleja en que el 69% de las compañías está presente fuera de Europa y casi la mitad (49%) opera en tres o más continentes. Estados Unidos destaca como principal destino fuera del mercado europeo, con presencia en el 47% de las empresas, seguido de México (35%). Asia también ocupa un lugar relevante: el 44% de las compañías tiene actividad en este continente y China es su principal destino.



"Escalar una empresa significa mucho más que aumentar su facturación o su tamaño. Supone desarrollar capacidades para competir en mercados globales, atraer talento, innovar y generar impacto económico y social. Las empresas de tamaño intermedio tienen un enorme potencial para impulsar la competitividad de España y, desde CRE100DO, trabajamos para acompañarlas en ese camino", destaca Rafael Vaquero, director general de Fundación CRE100DO.



Escalar la empresa: los retos del middle market

Bajo el lema 'Escalar la empresa', el encuentro ha contado con la participación de Santiago Sala, CEO de Grupo APEX; Gracia Burdeos, directora general de SPB; Xoán Martínez, CEO de Kaleido Ideas & Logistics; Isabel López, directora general de Santa Teresa; Juan Tomás Hernani, CEO de Satlantis y José Luis Sánchez, director general de Meltio. A partir de sus experiencias, los ponentes han compartido distintas perspectivas sobre los factores que impulsan el desarrollo empresarial.



Gracia Burdeos, directora general de SPB, ha destacado la importancia de situar al consumidor en el centro de la innovación: "En SPB entendemos la innovación como una búsqueda de soluciones que aporten valor al consumidor, teniendo siempre en cuenta aspectos importantes para él, como la sostenibilidad".



Por su parte, Santiago Sala, CEO de Grupo APEX, ha destacado la importancia de mantener una estrategia de crecimiento con visión a largo plazo, incluso en contextos complejos: "Hemos seguido actuando con determinación, visión a largo plazo y agilidad. Esto nos ha permitido seguir creciendo por encima del mercado y avanzar en nuestros planes de expansión, además de ser más relevantes y confiables para nuestros clientes y fortalecernos como equipo y grupo".



Uno de los momentos destacados de la jornada ha sido la intervención de Cierzo, un robot humanoide de Agibot, que ha acercado a los asistentes al potencial de la inteligencia artificial física (Physical AI), que traslada la inteligencia artificial del entorno digital al mundo físico, permitiendo a los robots percibir, razonar y ejecutar tareas en tiempo real. Durante su intervención, Cierzo ha explicado cómo esta tecnología está transformando sectores convirtiéndose en una palanca para escalar las capacidades de las empresas mediante la automatización de tareas y la transferencia del conocimiento entre plantas y centros de producción.



Además, se ha dado la bienvenida a las diez nuevas compañías que se incorporan a la comunidad de Fundación CRE100DO: Brownie, DHV, Fersa, GAM, The Gaviota Group, Global Exchange, Grupo Sant Dalmai, Grupo Torrent, KH-7 y Rioja Nature Pharma. Su llegada amplía la diversidad sectorial de la comunidad y refuerza su compromiso con el impulso de empresas españolas con capacidad para ganar dimensión, transformarse y competir en los mercados internacionales.



En este camino, Fundación CRE100DO trabaja no solo con compañías consolidadas del middle market, sino también con las empresas que aspiran a convertirse en las ETI del mañana. A través de TRAS100DE, su programa dirigido a pymes con una facturación de entre 20 y 50 millones de euros, acompañando a estas empresas en sus procesos de crecimiento y transformación. La iniciativa, que alcanza ya su cuarta edición, ha impulsado a más de 120 compañías españolas.



Sobre Fundación CRE100DO

Fundación CRE100DO, cuenta con el apoyo de sus entidades fundadoras: Fundación Innovación Bankinter, ICEX-España Exportación e Inversiones y Círculo de Empresarios. Y con entidades asociadas, patrocinadoras y colaboradoras como: PwC, Telefónica, Fundación ICO, Cesce y Cofides. La Fundación tiene como objetivo impulsar el crecimiento empresarial, la competitividad y la transformación de las empresas del middle market representando el puente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las grandes corporaciones. Desde su creación en 2014, CRE100DO ha construido una comunidad de más de 100 empresas referentes en sus sectores.







Contacto

Nombre contacto: Elena Martín

Descripción contacto: Directora Comunicación, Fundación CRE100DO

Teléfono de contacto: 607408256



