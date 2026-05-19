Enabot presenta los robots familiares EBO Mini y Mini Sport.

(Información remitida por la empresa firmante)

Pequeños pero potentes, grandes en cuidado

SHENZHEN, China , 19 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Enabot, pionera en robótica familiar, anunció hoy el lanzamiento de EBO Mini y EBO Mini Sport, dos robots domésticos compactos diseñados para ayudar a los usuarios a mantenerse conectados con sus seres queridos, cuidar de sus mascotas e interactuar con el hogar de una manera más inmersiva y móvil, ofreciendo una experiencia "Mini pero potente" que realmente prioriza el cuidado.

EBO Mini y EBO Mini Sport están disponibles para pre-pedido a precios de lanzamiento de €169, 19 May. (30 € de descuento) - y €209,99 (40 € de descuento) respectivamente en el sitio web de Enabot. La oferta de pre-pedido de EBO Mini estará vigente hasta el 20 de junio, mientras que la de EBO Mini Sport estará disponible hasta el 20 de agosto.

Diseñados para hogares modernos, ambos modelos combinan movilidad, interacción remota y funciones de monitoreo inteligente del hogar en un diseño compacto y accesible. Equipados con cámara 2K, audio bidireccional, visión nocturna, detección automática de obstáculos y acoplamiento automático, la serie Mini permite a los usuarios supervisar a sus familiares, mascotas y el hogar de forma remota en cualquier momento y lugar.

A diferencia de las cámaras de seguridad tradicionales, la serie EBO Mini está diseñada para moverse libremente por toda la casa. Los usuarios pueden controlar el robot de forma remota, interactuar mediante video en directo, activar el juego láser para mascotas y capturar momentos cotidianos memorables con mayor flexibilidad y presencia.

Diseñada para situaciones familiares reales, la serie Mini permite la interacción familiar a distancia, el monitoreo de mascotas, la vigilancia del hogar y el acompañamiento de personas mayores. Gracias a la comunicación móvil de audio y video, la movilidad inteligente y las funciones de movimiento interactivo, los robots ayudan a los usuarios a sentirse más conectados incluso estando físicamente separados.

El EBO Mini Sport incorpora varias mejoras para una experiencia más fluida e inteligente, como un motor sin escobillas más silencioso, efectos de iluminación dinámicos en los ojos y capacidades de reconocimiento de personas y mascotas mediante IA.

Diseñada para la vida familiar moderna, la serie Mini combina interacción lúdica, conciencia del hogar y conexión remota en un formato compacto. A pesar de su pequeño tamaño, EBO Mini y Mini Sport están diseñados para proporcionar compañía significativa y mayor tranquilidad en el día a día.

Acerca de Enabot

Enabot cree que nuestras vidas pueden mejorar gracias a los robots familiares inteligentes. Nuestra visión de un mundo impulsado por la tecnología es positiva, donde los robots forman parte de las soluciones a los problemas cotidianos, permitiendo a las personas dedicar su tiempo a lo que más importa: estar presentes para sus seres queridos. Al conectar a las personas, nos dedicamos a promover el amor, la compañía y el compartir.

Descubra más acerca de Enabot aquí.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2980047/image1.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2943875/Enabot_LPR_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/enabot-presenta-los-robots-familiares-ebo-mini-y-mini-sport-302773489.html