"Encanto de Jiangsu" para celebrar el Año Nuevo Chino 2021 online

NANJING, China, 18 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Para celebrar el Año Nuevo Chino 2021, el Departamento Provincial de Cultura y Turismo de Jiangsu ha planeado y producido un evento temático online 2021 Happy Chinese New Year. Las actividades fueron diversas y llenas de características de Jiangsu, incluyendo música, danza, patrimonio cultural inmaterial y acrobacias. A través de actuaciones y exposiciones online, el público mundial experimentó plenamente el glamour del Año Nuevo Chino y el "Encanto de Jiangsu" desde casa

https://mma.prnewswire.com/media/1458051/image_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1458051/image_1.jpg]

La matriz de redes sociales en el extranjero amplía el impacto del evento. La cuenta de redes sociales de Jiangsu en el extranjero Visit Jiangsu planeó y llevó a cabo una actividad online: Elegir su programa favorito de Año Nuevo Chino. Invitó a los usuarios extranjeros a seleccionar el espectáculo más esperado en la Gala 2021 Happy Chinese New Year y llevó a cabo los estrenos de la gala. El resultado mostró que Kun Opera The Peony Pavilion fue el programa más popular, con casi 120.000 visitas. El total de contrataciones alcanzó las 1.057.272. Durante las vacaciones, el número total de espectadores fue de 793.511. A través de actividades interactivas y participativas, celebró el Año Nuevo Chino con aficionados internacionales.

La tecnología hace que lo clásico sea más popular. Como muestran las primeras acrobacias mágicas 3D originales a gran escala en China, Golden Cudgel combinó las habilidades tradicionales de acrobacias con la tecnología 3D a simple vista para iniciar un extraordinario espectáculo de "acrobacias + magia". Se ha convertido en uno de los programas más populares de la actividad del 2021 Happy Chinese New Year, haciendo que Journey to the West sea aún más popular a nivel mundial.

Los patrimonios culturales inmateriales muestran el Encanto de Jiangsu. La Exposición del Patrimonio Cultural Inmaterial de Jiangsu se celebró en Sídney a finales de enero. Con tecnología de RV, mostró muchos escaparates representativos del patrimonio inmaterial de Jiangsu, como Nanjing Yun Brocade, Su Embroidery, Qinhuai Lantern Festival, Kun Opera y Jinling Paper Cutting. Presentó las costumbres tradicionales y connotaciones culturales de las celebraciones del Año Nuevo Chino a los australianos. Los visitantes de la exposición pudieron sentir la felicidad, la armonía y el intercambio del Año Nuevo Chino de las exquisitas obras de arte.

Los intercambios culturales mejoran las amistades juveniles. Nanjing Little Red Flower Art Ensemble, una tarjeta de identificación única en intercambios culturales, ensayó y filmó especialmente todas las actuaciones, y participó en las celebraciones online del Año Nuevo Chino en Tailandia, Reino Unido, Estados Unidos, Países Bajos y Alemania. De esta manera, celebró conjuntamente el nuevo año online con personas de todo el mundo, especialmente adolescentes.

