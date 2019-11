COMUNICADO: Encore Medical Education publicará las Official Best of SABCS® News

Publicado 01/11/2019 16:01:03 CET

- Encore Medical Education publicará las Official Best of SABCS® News desde el 2019 San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS®) que arranca el 12 de diciembre de 2019

SAN ANTONIO, Texas, 1 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Encore Medical Education (www.encoremeded.com [http://www.encoremeded.com/]) publicará las Official SABCS(®) News, en las que destaca los descubrimientos clave presentados en el 42nd San Antonio Breast Cancer Symposium (SABCS(®)), que se celebrará del 10 al 14 de diciembre de 2019 en San Antonio, Texas, Estados Unidos.

El registro ya está abierto para acceder a las Official Best of SABCS NEWS. El registro está abierto para HCPs sin cuotas a través de www.bestofsabcsnews.com [http://www.bestofsabcsnews.com/]. Las primeras noticias de las sesiones generales se publicarán a partir del 12 de diciembre de 2019 a las 4:00 pm CDT (UTC -6).

La página web en ingles de las Official Best of SABCS(®) News ( www.bestofsabcsnews.com [http://www.bestofsabcsnews.com/] ) incluirá resúmenes de video de expertos con dispositivas originales de presentaciones de los ensayos clínicos más destacados presentados cada día. Prestigiosos expertos mundiales, como los doctores Kaklamani, Rugo y Gradishar, entre otros, informarán de las principales cuotas de los ensayos más importantes, incluyendo:

-- Resultados primarios del ensayo en Fase 2 SOLTI-1402/CORALLEEN -- Resultados primarios de DESTINY-Breast01 -- Resultados del ensayo POTENT -- Análisis interino de supervivencia general de APHINITY (BIG 4-11) -- Resultados primarios de IMpassion131 -- Resultados del estudio en Fase 3 SOPHIA -- Efectos de la capecitabina como parte de la quimioterapia neo/adyuvante -- Resultados del estudio ATEMPT -- Y muchos otros...

Las versiones de idiomas adicionales de SABCS(®) News estarán accesibles por medio de la página web https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/ [https://www.bestofsabcs.com/best-of-sabcs-news/]:

-- Programa Official SABCS(®) News en alemán -- Programa Official SABCS(®) News en español -- Programa Official SABCS(®) News en japonés

Acerca de los programas Best of SABCS®

El San Antonio Breast Cancer Symposium(®), que ya está en su año 42, es la principal conferencia para profesionales de investigación clínica contra el cáncer, de translación y básica. Es conocida porque presenta los últimos datos de cáncer de mama de todo el mundo.

Los programas Best of SABCS(®) ofrecen a los profesionales, que no pueden viajar hasta San Antonio, la oportunidad para experimentar y debatir entorno a las investigaciones y avances más actuales en el campo del cáncer de mama con sus colegas y principales líderes de opinión y que cuentan con acceso a las presentaciones y pósteres originales.

Si desea información acerca de las oportunidades de Best of SABCS(®), contacte con Encore Medical Education LLC, agente exclusivo de SABCS(®) para la diseminación del contenido internacional del simposio, a través de lidia.martin@encoremeded.com[mailto:lidia.martin@encoremeded.com].

