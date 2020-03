COMUNICADO: El V Encuentro Ciudadano posicionó a la integración económica centroamericana en el debate público Iberoamericano

CIUDAD DE GUATEMALA, Guatemala, 11 de marzo de 2020 /PRNewswire/ -- Durante el 2 y 4 de marzo, se llevó a cabo el V Encuentro Ciudadano "Centroamérica, amenazas y oportunidades compartidas; un destino común" organizado por la Fundación Libertad y Desarrollo [https://www.fundacionlibertad.com/]. Abordó los desafíos y retos compartidos de la región centroamericana y contó con la presencia de más de 30 líderes globales, entre Presidentes de Iberoamérica, intelectuales, líderes cívicos y expertos en seguridad hemisférica.

El evento arrancó con una serie de reuniones privadas el lunes 2 de marzo donde participaron representantes de Washington, expertos sobre seguridad hemisférica. El martes 3 de marzo, más de 200 líderes del ámbito político, académico y empresarial de la region se reunieron en una sesión de trabajo conformada por 3 paneles de discusión, donde se discutió la creación de la Comunidad Económica Centroamericana (CECA) como la única vía para alcanzar el desarrollo económico y social de la región. La jornada terminó con una cena con 400 invitados en honor a Centroamérica en la que dieron discursos Dionisio Gutiérrez, Kevin McAleenan y el presidente Alejandro Giammattei, seguidos por un "one on one" entre Moisés Naím y Luis Alberto Moreno, Presidente del BID.

El 4 de marzo, más de 4,000 personas asistieron a la convención del V Encuentro Ciudadano donde el Dr. Gutiérrez, presidente de Fundación Libertad y Desarrollo brindó un discurso inaugural: "Si Centroamérica construye la unión económica tiene el potencial de ser una de las revelaciones del Siglo XXI (...) Somos una región de gente buena y trabajadora en un espacio geográfico virtuoso que presenta oportunidades únicas que debemos tomar."

Además afirmó que "Estudios econométricos y expertos coinciden en que la velocidad y calidad del desarrollo de Centroamérica dependen de su integración económica (...) para esto es deseable e inteligente, pasar a una era de capitalismo sostenible y rescatar los valores en la política".

El V Encuentro Ciudadano finalizó con la presentación de la "Declaración Conjunta sobre la Comunidad Económica Centroamericana", que nace desde la ciudadanía y busca que presidentes de la región y sectores responsables de tomar decisiones se involucren y se comprometan para consolidar la integración económica regional como la opción posible para el futuro de los centroamericanos.

Por último, el Dr. Gutiérrez aseguró que la CECA puede ser "el símbolo de nuestra conciencia colectiva".

