COMUNICADO: Encuesta sobre conductas sexuales inapropiadas perpetradas contra los profesionales de la salud en los últimos tres años

Más de 1 de cada 10 médicos en España sufre acoso sexual por parte de los pacientes

MADRID, 20 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- Un nuevo informe elaborado por Medscape, que investiga el acoso sexual en los médicos de España, ha desvelado que el 11% de los médicos han sido acosados sexualmente por un paciente; mientras que el 3% ha denunciado acoso por algún compañero de profesión en los últimos tres años. De los más de 2.300 profesionales médicos que respondieron a la encuesta, el 3% ha sido testigo de alguna forma de acoso sexual en su lugar de trabajo.

En lo que respecta a géneros también existen diferencias, y así, un mayor número de médicas reportaron conductas inapropiadas por parte de sus colegas, siendo el caso contrario cuando el acoso sexual es perpetrado por pacientes, donde el porcentaje de médicos varones acosados alcanza la cifra de un 56% frente a un 36% en sus colegas femeninas.

Entre los tipos de acoso más comunes reportados por los encuestados se encuentran los comentarios sexuales sobre el cuerpo o miradas lascivas (60%), seguido del tocamiento físico no deseado (49%) y la violación deliberada del espacio personal (31%). En cuanto al acoso por parte de los pacientes, un 45% de médicos informaron de una actitud manifiestamente sexual hacia ellos, mientras que un 36% mencionaron solicitudes de citas.

La Dra. Mariana López-Mejía , editora sénior de Medscape, afirma que "el entorno clínico de la atención sanitaria es a menudo un entorno de alta presión, en el que los médicos informan cada vez más sobre una gran cantidad de estrés. Los médicos tienen derecho a un lugar de trabajo seguro, pero este informe muestra que muchos siguen experimentando o presenciando comportamientos inaceptables por parte de colegas y pacientes".

El informe también recoge las cifras de casos de acoso sexual según las distintas especialidades médicas y el perpetrador de la conducta indebida. En el caso de acoso entre colegas médicos, la medicina de familia es la que se sitúa con un porcentaje más alto de acosadores (14%), siendo la psiquiatría la especialidad médica más propensa al acoso por parte de pacientes (25%).

El impacto del acoso sexual es altamente significativo, ya que más del 80% de los médicos encuestados afirmaron que repercute negativamente en la calidad de la atención al paciente. Sin embargo, 7 de cada 10 profesionales que sufrieron esta situación no la denunciaron (74%), y sólo 7 de los encuestados informaron haber sido acusados en algún momento de conducta indebida.

El Informe 2019 reveló otra serie de conclusiones clave adicionales:

Los centros de trabajo puede jugar un papel importante

-- El 7% de los médicos encuestados cree que las conductas de acoso sexual son tácitamente aceptadas en sus centros de trabajo. -- Menos de la mitad de los médicos (43%) se enfrentaron a los perpetradores, siendo frecuente interponer la mayoría de las denuncias ante el supervisor directo (12%)

El impacto personal y profesional para los médicos que sufren acoso fue significativo:

-- Alrededor del 30% adoptó comportamientos negativos para hacer frente a la situación, como el aislamiento autoimpuesto, la utilización de fármacos de prescripción, el consumo de alcohol o pasar más tiempo durmiendo. -- Tres de cada diez (32%) evitaron trabajar con compañeros específicos, el 15% pensó en dejar el puesto de trabajo y un 5% renunció al mismo.

"Esta investigación ha puesto al descubierto algunos casos muy preocupantes, con efectos de largo alcance tanto para el médico afectado como para sus pacientes. Se necesita valor para denunciar el acoso sexual, pero para eliminar definitivamente este conducta deplorable es vital que las personas afectadas denuncien cualquier incidente. y que la alta dirección apoye a su personal e investigue al máximo", concluye la Dra. López-Mejía.

Acerca de la encuesta

Método de encuesta. Se invitó a los médicos a participar en una encuesta en línea.

Requisitos de detección. Los encuestados tenían que residir y ejercer en España.

Tamaño de la muestra. Total: 2.357

Médicos: 2.143

Residentes: 77

Personal de enfermería: 266

Estudiantes de medicina: 4

Periodo de recopilación de datos. 24 de junio a 19 de septiembre de 2019

La directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo define como acoso sexual a "la situación en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no deseado de índole sexual con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo".

Las personas tienen sus propias percepciones sobre lo que define el acoso o abuso sexual. Para asegurar que todos los encuestados tuvieran el mismo punto de referencia sobre las definiciones, la encuesta se focalizó sobre los siguientes comportamientos específicos:

-- Mensajes sexuales de texto o correo electrónico no deseados. -- Comentarios sobre su anatomía/partes del cuerpo. -- Proposiciones para tener actividad sexual. -- Peticiones repetidas para salir. -- Ofrecimiento de una promoción a cambio de un favor sexual. -- Amenazas de castigo por rehusarse a favores sexuales. -- Violación deliberada del espacio personal. -- Manoseo/abrazos/contacto físico indeseado. -- Tocamiento deliberado de sí mismo frente a usted sin su consentimiento. -- Tocamiento no consensuado de partes del cuerpo. -- Violación.

