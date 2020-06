COMUNICADO: Una encuesta global revela que la automatización inteligente es la clave (1)

Una encuesta global revela que la automatización inteligente es la clave para aumentar la productividad, permanecer competitivo y fomentar la innovación

-C-Suite busca una plataforma empresarial de automatización para que los usuarios de empresas de autoservicio obtengan beneficios inmediatos.

LONDRES y AUSTIN, Texas, 23 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Blue Prism [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2838100-1&h=2350486119&u...] (AIM: PRSM), un líder glocal en automatización global, ha publicado hoy su encuesta anual de título, "The Impact of a Digital Workforce on Business Agility & Survival [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2838100-1&h=4242597672&u...]" para ofrecer perspicacias nuevas acerca el futuro del trabajo. El informe, que se basa en investigación con más de 6700 trabajadores del conocimiento y personas sénior de TI que toman decisiones, revela que el 78 % de los líderes empresariales consideran que la automatización robótica de procesos (RPA por sus siglas en inglés) es una solución para resolver el problema global de la productividad, el 92 % lo considera el catalizador para fomentar la transformación digital y la mayoría piensa que es esencial para que la empresa sea siendo competitiva.

Los ejecutivos de C-suite también aceptan la automatización ya que un 92 % buscan desplegar y extender dichas capacidades en su organización, mientras que el 81 % indicó que RPA y/o la automatización es crítica para escalar tecnologías como IA en su empresa. Las personas encuestadas generalmente acuerdan que RPA ofrece un enorme impacto positivo en el trabajo, la agilidad de la empresa y su capacidad de recuperación, desde la creación y mejora de trabajos, ahorro de tiempo y costes, hasta agilizar y mejorar la calidad del trabajo.

Una cosa es cierta: el impacto de la automatización se nota desde la sala de juntas hasta el área de producción. En la nueva realidad económica, la transformación digital se ha convertido en la principal prioridad de las empresas. Las organizaciones buscan cada vez más tener capacidad de recuperación, respuesta y competitividad. El 81 % de las personas que toman decisiones empresariales acuerda que RPA y/o la automatización es esencial para que su empresa siga siendo competitiva. Estos líderes consideran la tecnología central en su labor de transformación digital y entienden que tienen que adoptarla para florecer en un entorno empresarial confuso.

"La automatización inteligente es más importante que nunca para fomentar la capacidad de recuperación de las empresas y su éxito," comentó Jason Kingdon, presidente ejecutivo y consejero delegado de Blue Prism. "El resultado de las encuestas valida como consideran, empleados y líderes empresariales, que el personal digital está cambiando para siempre como se trabaja y compite. El potencial de esta tecnología solo está limitado por tu imaginación, ya que la automatización inteligente es central para habilitar la transformación digital de empresas a gran escala. Pronto, las organizaciones consistirán en un tercio de personal digital, un tercio de empleados y un tercio de infraestructura, y el futuro del trabajo se está acelerando debido a la pandemia de COVID-19".

La nueva normalidad -- después de COVID-19Evaluando el impacto que COVID-19 tiene en las empresas, Blue Prism también encuestó a su propia base global de clientes y descubrió una urgencia renovada para usar RPA como sustento para mantener la continuidad de la empresa y asegurar un mayor nivel de respuesta en general. El 94 % de dichos clientes considera que el personal digital de Blue Prism facilita mayor competitividad mientras que también soporta la colaboración remota en la "nueva normalidad". El 100 % de los encuestados está buscando expandir o extender su uso de RPA en su organización, señal del ímpetu continuado de los clientes y su permanencia.

Abordar el problema global de productividadEmpresas de todo el mundo se enfrentan a desafíos sin precedentes debido a personal reducido, demanda del cliente y presione macroeconómicas. Es más, el crecimiento global de la productividad se ha estancado a una décima parte [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2838100-1&h=3111446123&u...] de lo que era para algunas economías hace 40 años. Los nuevos datos indican que la tecnología de automatización es una solución probable, y los trabajadores están dispuestos a aceptarla. De hecho, una gran mayoría de las personas que toman decisiones empresariales considera que RPA (78 %) y la automatización (79 %) son una solución al problema global de la productividad.

Conforme las empresas de todo el mundo se esfuerzan por mantenerse competitivas en su mercado y mantener la agilidad empresarial, RPA y la automatización presentan soluciones a muchos de los problemas a los que se enfrentan las organizaciones. Los líderes creen que algunos de los beneficios clave de RPA y la automatización son el hecho que dichas tecnologías permiten a sus equipos centrarse en trabajos más estratégicos (46 %), proporcionan ahorros en tiempo (45 %) y permiten a los líderes empresariales escalar el despliegue de otras tecnologías emergentes. Mientras que el 81 % de las personas que toman decisiones empresariales acuerdan que RPA y la automatización es una herramienta esencial para ahorrar tiempo y coste en sus organizaciones, el 81 % también piensa que las dos tecnologías ofrecen más cosas a sus empresas. Esto indica que las organizaciones están centradas en cómo usar dichas tecnologías para abordar proyectos complejos y mejorar el nivel de productividad de manera continuada.

Preparar las empresas para el futuroEl increíble impacto económico de RPA no se puede conseguir sin apoyo interno. Las empresas tienen que asegurarse que sus empleados están preparados para enfrentarse a este cambio en cómo trabajan. Si no lo están, se arriesgan a no lograr ningún progreso. En cuanto a los empleados, el 78 % cree que el uso de tecnología para automatizar tareas mejoraría su vida laboral. Dichas conclusiones indican que las personas que toman decisiones y los empleados están unidos en el hecho que hay beneficios claros con la automatización.

El 63 % de los líderes empresariales informó de problemas para satisfacer la demanda del cliente y el 93 % pensaba que la automatización podía abordar este problema. Ahora que las compañías en todos los sectores buscan maneras de sobreponerse a la incertidumbre económica y competir en un mercado cada vez más exigente, la automatización será un recurso para facilitar la continuidad empresarial.

