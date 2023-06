End Jew Hatred: A Manual for Mobilization ya disponible para pedidos anticipados

(Información remitida por la empresa firmante)

Brooke Goldstein, fundadora del movimiento #EndJewHatred, ofrece una estrategia innovadora y pragmática para acabar con el antisemitismo a nivel mundial

NUEVA YORK, 12 de junio de 2023/PRNewswire/ -- Brooke Goldstein, fundadora del movimiento internacional de base por los derechos civiles #EndJewHatred, publicará su próximo libro, titulado End Jew Hatred: A Manual for Mobilization este otoño. El libro, que se puede encargar por adelantado en las principales tiendas, ofrece a los lectores una mirada al interior de las exitosas estrategias que han acelerado el movimiento #EndJewHatred, así como los pasos para acabar con el odio a los judíos a nivel mundial.

Basándose en su amplia experiencia como abogada de derechos civiles y cineasta galardonada, Brooke ofrece una exploración única y profunda de los casos de derechos civiles por los que ha luchado apasionadamente. Destaca el poder de los litigios de impacto combinados con el activismo de los derechos sociales para hacer frente a la discriminación antijudía y establecer un precedente innovador para el empoderamiento judío.

"Estamos en una era de progreso sin precedentes en la lucha por los derechos de las minorías, y ahora es el momento de un movimiento de derechos civiles para el pueblo judío", dijo Brooke Goldstein. "Mientras que los activistas de los movimientos #MeToo y Black Lives Matter han logrado grandes avances para sus comunidades, nunca ha habido un movimiento unificado y coordinado que luche por la justicia social para el pueblo judío. En este momento de la historia, el mundo está en una posición única para extinguir finalmente las llamas del antisemitismo para que los judíos puedan disfrutar de la igualdad de protección ante la ley a la que tienen derecho."

El libro, de próxima aparición, subraya la necesidad de un cambio sísmico en la estrategia que se aleje de la defensa pro-Israel y se dirija hacia un movimiento centrado en los derechos civiles. #EndJewHatred es el primer movimiento mundial de derechos civiles de base del y para el pueblo judío, que une a las personas en el lenguaje de la justicia social y los derechos civiles para exigir el fin del odio a los judíos en nuestra vida. No nos equivoquemos: esta es la cuestión de derechos civiles de nuestro tiempo.

Distribuido por Skyhorse Publishing y Simon and Schuster, End Jew Hatred: A Manual for Mobilization (Acabar con el odio a los judíos: Manual para la movilización) fue la novedad número uno en Amazon en la categoría de biografías judías.

Para reservar un ejemplar de End Jew Hatred: A Manual for Mobilization, haga clic aquí.

Acerca de Brooke GoldsteinBrooke Goldstein es abogada de derechos humanos, autora y cineasta galardonada. Es directora ejecutiva de The Lawfare Project, una organización sin ánimo de lucro que lucha por proteger los derechos civiles y humanos del pueblo judío en todo el mundo.

El primer libro de Brooke, Lawfare: The War Against Free Speech, coescrito con Aaron Eitan Meyer, orienta a los periodistas que desean hablar con veracidad sobre las amenazas a la seguridad nacional a las que se enfrentan las democracias liberales. El premiado documental de Brooke, The Making of a Martyr, desveló el adoctrinamiento y reclutamiento ilegales, patrocinados por el Estado, de niños palestinos para atentados suicidas-homicidas.

Nacida en Canadá, Brooke se licenció en la Universidad McGill y se doctoró en la Facultad de Derecho Benjamin N. Cardozo.

Acerca de End Jew Hatred#EndJewHatred es un movimiento internacional de base por los derechos civiles que reúne a personas corrientes, activistas y organizaciones de todo el mundo que apoyan la causa que define al movimiento: acabar con el odio a los judíos durante nuestra vida. Lo hace modificando el discurso público para que el odio a los judíos sea inaceptable en la sociedad, al tiempo que dota a los judíos de positividad y fuerza para descubrir y disfrutar de su herencia de la manera que elijan, sin miedo a ataques o persecuciones.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2097199/End_Jew_Hatred_Book_Cover.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/end-jew-hatred-a-manual-for-mobilization-ya-disponible-para-pedidos-anticipados-301847355.html