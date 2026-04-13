Energía 2000 impulsa la transformación de Montecristi con una inversión privada de más de US$1.000 millones

Energía 2000 impulsa la transformación de Montecristi - Energía 2000

(Información remitida por la empresa firmante)

La entrada en operación de Manzanillo Power Land sitúa a Montecristi como nuevo eje energético de República Dominicana y refuerza la estabilidad del sistema eléctrico nacional

Madrid, 13 de abril de 2026.- Montecristi, históricamente alejada de los grandes circuitos de inversión privada en República Dominicana, ocupa hoy un lugar central en el mapa energético nacional gracias a Energía 2000, empresa desarrolladora de Manzanillo Power Land, una central termoeléctrica de gas natural que ya opera en el Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).



Con una capacidad de 414 megavatios netos y una inversión privada total que supera los US$1.000 millones en planta e infraestructuras asociadas, Energía 2000 representa una de las apuestas empresariales más relevantes de los últimos años para fortalecer la seguridad energética del país y transformar el potencial económico del noroeste dominicano.



Energía 2000 transforma a Montecristi en un nuevo polo energético

La elección de Montecristi no respondió a una decisión coyuntural, sino a una evaluación técnica y estratégica. La bahía de Manzanillo ofrecía condiciones portuarias excepcionales, ubicación clave para la recepción de gas natural licuado y ventajas logísticas para conectar nueva capacidad de generación al SENI.



En torno al proyecto, Energía 2000 desarrolló infraestructuras esenciales para su operación, entre ellas una unidad flotante de almacenamiento y regasificación, un muelle especializado y una línea de transmisión de 345 kilovatios y 128 kilómetros. Este despliegue ha contribuido a reposicionar a Montecristi como territorio atractivo para inversiones de gran escala.



Una inversión validada por banca internacional y socios técnicos de primer nivel

La solidez del proyecto también se refleja en su estructura financiera y técnica. Energía 2000 fue impulsada por un consorcio de grupos económicos privados dominicanos y contó con financiamiento sindicado de 11 bancos, de los cuales 9 son internacionales, tras procesos independientes de debida diligencia y análisis de riesgo.



En el plano técnico, la planta fue diseñada con tecnología de ciclo combinado, con participación de compañías internacionales como Siemens Energy, Lindsayca y EthosEnergy Houston, reforzando los estándares de eficiencia, confiabilidad y desempeño operativo del proyecto.



Energía 2000 refuerza el sistema eléctrico y genera impacto en la economía local

Además de su contribución al SENI, Energía 2000 ha tenido un efecto directo sobre la economía de Montecristi y la Línea Noroeste. Durante la construcción y puesta en marcha del proyecto se generaron miles de empleos directos, con oportunidades para perfiles técnicos, operativos, logísticos y de supervisión.



La entrada en operación de Manzanillo Power Land en marzo de 2026 confirma que Energía 2000 no solo aporta nueva capacidad energética al país, sino que también demuestra que la inversión privada, cuando se articula con visión, rigor y escala, puede transformar territorios históricamente fuera del radar del desarrollo.

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