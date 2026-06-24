De la energía al estilo de vida: SAMDUO reinventa el almacenamiento de energía doméstica para la vida moderna

(Información remitida por la empresa firmante)

MÚNICH, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- SAMDUO, empresa pionera en soluciones inteligentes de energía para el hogar, ha dado a conocer oficialmente su última gama de productos en Intersolar Europe 2026, en Messe Munich, una de las plataformas más influyentes del mundo en tecnología solar, almacenamiento de energía e innovación en energías limpias. El evento, que tuvo lugar del 23 al 25 de junio, sirvió de escenario ideal para que SAMDUO demostrara cómo su filosofía de diseño única, centrada en el usuario, la distingue en un mercado saturado de competidores industriales rígidos.

La trayectoria de ingeniería de SAMDUO comenzó con la observación del mercado, la investigación de usuarios y conversaciones directas con hogares europeos desde 2024. Desde espacios urbanos compactos en los Países Bajos hasta viviendas de varias plantas e instalaciones en balcones en Alemania, SAMDUO identificó una clara necesidad de sistemas de almacenamiento de energía más delgados, ligeros, fáciles de instalar y que se integren de forma más natural en los entornos de vida modernos.

Diseñada para el hogar moderno: La serie Nex E

Como respuesta a la creciente demanda de soluciones energéticas que optimicen el espacio, SAMDUO presentó la Serie Nex E, diseñada para integrar el almacenamiento de energía doméstica de alta capacidad en los espacios cotidianos sin comprometer la comodidad, la estética ni la flexibilidad. El elemento central de la gama es la Nex E6000, la batería enchufable de CA de 6 kWh más delgada del mundo, con tan solo 11,9 cm de profundidad. Junto a ella, la Nex E6000H ofrece una alternativa optimizada para hogares donde cada centímetro cuenta. En conjunto, la Serie Nex E transforma el almacenamiento de energía doméstica, pasando de ser un producto de utilidad oculta a un elemento de diseño cuidadosamente integrado. Para SAMDUO, esto es más que un logro de diseño. Es el reflejo de la convicción de que la energía limpia no debe sentirse distante, complicada ni intrusiva. Debe integrarse sin esfuerzo en el hogar.

Potente y ligero: La serie Nex P

El enfoque de SAMDUO, centrado en las personas, también se refleja en la serie Nex P, desarrollada teniendo en cuenta las necesidades prácticas de instalación de los hogares alemanes. En mercados donde los sistemas de energía doméstica suelen ubicarse en balcones, sótanos o garajes, la portabilidad y la accesibilidad son esenciales. SAMDUO presentó los modelos Nex P2800 Pro y Nex P2800 AC en la feria Intersolar. Con un peso ultraligero de tan solo 29 kg, el Nex P2800 Pro es fácilmente transportable, lo que permite a los usuarios subirlo sin dificultad por las escaleras de edificios residenciales de varias plantas. A pesar de su estructura compacta y ágil, ofrece un rendimiento robusto, con una capacidad modular que se adapta perfectamente desde 2,73 kWh hasta 16,41 kWh para satisfacer las fluctuaciones de la demanda doméstica.

Un comienzo prometedor en Intersolar Europe 2026

En la jornada inaugural de la exposición, el expositor de SAMDUO despertó gran interés entre consumidores, medios especializados en tecnología, profesionales del sector y socios comerciales europeos. Los visitantes se sintieron atraídos por el distintivo lenguaje de diseño de la marca y su solución práctica a los retos cotidianos del almacenamiento de energía en el hogar.

Este compromiso refleja un creciente reconocimiento en la industria de que la innovación en el sector energético ya no se define únicamente por el rendimiento. El siguiente capítulo pertenece a soluciones que combinen la solidez técnica con la inteligencia emocional, productos que entiendan el hogar como un lugar de confort, seguridad y aspiración.

La serie SAMDUO Nex se exhibe actualmente en Intersolar Europe 2026. Visite el expositor de SAMDUO, C3.570, para descubrir nuestro diseño centrado en el usuario.

Acerca de SAMDUO

SAMDUO es una marca de energía doméstica diseñada para el estilo de vida europeo. Antes de su desarrollo, nuestro equipo dedicó dos meses a visitar más de 200 hogares en seis ciudades europeas para comprender de primera mano las dificultades energéticas locales. Transformamos esos conocimientos en hardware, basado en las más de dos décadas de experiencia de nuestra empresa matriz en la fabricación de precisión a nivel micrométrico y el almacenamiento de energía residencial de alta gama, donde la tolerancia cero, el estricto control de materiales y los más altos estándares de seguridad forman parte de nuestro ADN.

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