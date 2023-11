Enfinity Global se alía con Kyushu Electric Power en su portafolio operativo de energía solar en Estados Unidos

(Información remitida por la empresa firmante)

MIAMI , 26 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- Enfinity Global Inc, líder en energías renovables, ha anunciado hoy un acuerdo para la venta de una participación minoritaria de su portafolio operativo de energía solar en EE.UU. a la eléctrica japonesa Kyushu Electric Power Co. Inc. (Kyushu Electric). Una vez concluida la operación, Kyushu Electric tendrá una participación del 40% en dicho portafolio de 400 MW, mientras que Enfinity Global conservará el 60% y será responsable de la gestión de los activos.

En enero de 2023, Enfinity Global adquirió este portafolio de activos, formado por 28 plantas de energía solar fotovoltaica ubicadas en los estados de California, Carolina del Norte e Idaho. La identificación de socios estratégicos y su incorporación como accionistas minoritarios en sus carteras de proyectos forma parte de la estrategia de formación de capital a largo plazo de Enfinity Global para acelerar su crecimiento y optimizar la rentabilidad de la compañía.

"Kyushu Electric es una compañía líder en el sector energético en Japón, y nos sentimos honrados de ser sus socios en este portafolio de proyectos, al tiempo que continuamos creciendo rápidamente", comenta Carlos Domenech, CEO de Enfinity Global. "Nuestra presencia global es un elemento clave y diferenciador a la hora de atraer inversores estratégicos a oportunidades de negocio relevantes en mercados en crecimiento".

"Esta alianza pone en valor nuestra capacidad para estructurar y financiar activos de energías renovables, así como para su gestión y operación", comenta Ricardo Díaz, CEO de Enfinity para América.

Esta operación impulsará la expansión de Enfinity en EE.UU., donde la compañía planea ejecutar una cartera propia de 11.3 GW de proyectos y buscar nuevas oportunidades de inversión, tanto a través de adquisiciones como de acuerdos con promotores de energías renovables. Enfinity anunció recientemente la adquisición de 546 MW de proyectos de energía solar en desarrollo a CS Energy en el estado de Colorado.

Enfinity Global Inc. es una compañía estadounidense líder en el sector de las energías renovables y la sostenibilidad creada en 2018. La compañía es propietaria de una cartera de más de 20 GW de proyectos producción y almacenamiento de energía renovable, que incluye plantas en operación, construcción y en diferentes fases de desarrollo. Con oficinas en Estados Unidos, Europa y Asia, la compañía busca contribuir a la transición hacia una economía sostenible neutra en emisiones de CO2. El equipo directivo de Enfinity Global, uno de los más experimentados del sector, aporta más de 37.000 millones de dólares de experiencia en financiación en el sector de las energías renovables y más de 15 GW de activos solares y eólicos desarrollados y adquiridos.

