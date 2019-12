COMUNICADO: El enfriador AquaEdge® 19DV de Carrier® gana el quinto mayor premio en el último año

Publicado 19/12/2019 22:59:07 CET

La solución de climatización innovadora, reconocida a nivel mundial, fue recientemente galardonada en los premios Climate Control Awards de Dubái

PALM BEACH GARDENS, Florida, 19 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Carrier ha anunciado hoy que recibió su quinto mayor premio por el enfriador centrífugo AquaEdge(®) 19DV refrigerado por agua [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=2814918586&u...] de Carrier(®) en poco más de un año. Recientemente, Carrier recibió un galardón por su sistema 19DV en Dubái como Proveedor/Fabricante Innovador del año 2019 en la categoría de Enfriadores de los premios Climate Control Awards organizados por CPI Industry. Típicamente ubicado en el cuarto de máquinas del edificio y fuera del alcance de la vista del ocupante de un edificio medio, el enfriador 19DV utiliza agua refrigerada para ofrecer una climatización y calefacción eficientes para establecimientos comerciales, así como para locales de oficinas u hospitales. Además de funcionar de forma eficiente, utiliza un refrigerante con un potencial de calentamiento global ultrabajo que presenta el mejor índice de seguridad posible y reduce el impacto en la capa de ozono. Carrier, una unidad de United Technologies Corp. , es un proveedor líder mundial en tecnologías innovadoras de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC, por sus siglas en inglés), refrigeración, incendios, seguridad y de automatización de edificios.

"Carrier está centrado en inventar soluciones para los retos más apremiantes del mundo, y el sistema AquaEdge 19DV ha recibido reconocimientos por todo el mundo por ser un producto innovador que satisface las demandas de los clientes de sistemas más inteligentes y eficientes", dijo Chris Nelson, presidente de Productos Comerciales de Climatización de Carrier. "El enfriador 19DV es un testimonio del compromiso de Carrier por liderar la próxima fase de innovación sostenible para lograr mayores eficiencias y menores emisiones".

El innovador AquaEdge 19DV se lanzó por primera vez en Asia en 2016, y luego fue presentado en otras regiones, labrándose una reputación por su fiabilidad y eficiencia. Con su premio más reciente, el enfriador añadió uno más a su larga lista de galardones, entre ellos:

-- Fabricante/Proveedor Innovador 2019 en la categoría de Enfriadores de los premios Climate Control Awards celebrados por CPI Industry [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=1890469378&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D318159 5351%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fclimatecontrolawards.com%252Fhighlights-fr om-the-2019-event%252F%26a%3DClimate%2BControl%2BAwards%2Bhosted%2Bby%2B CPI%2BIndustry&a=Climate+Control+Awards+celebrados+por+CPI+Industry] (Emiratos Árabes Unidos), -- Premio al Producto Ecológico 2019 en la categoría de Gestión Energética de los premios Middle East and North Africa (MENA) Green Building Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=648702099&u=... %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D7931177 41%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.worldgbc.org%252Fmena-green-building-aw ards%26a%3DMiddle%2BEast%2Band%2BNorth%2BAfrica%2B(MENA)%2BGreen%2BBuild ing%2BAwards&a=Middle+East+and+North+Africa+(MENA)+Green+Building+Awards ] (Emiratos Árabes Unidos), -- Premio al Aire Acondicionado del Año 2019 en la categoría de Sistema/Independiente de los premios RAC Cooling Industry Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=2697567046&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D305409 6248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcoolingawards.racplus.com%252Fwinners-201 9%26a%3DRAC%2BCooling%2BIndustry%2BAwards&a=RAC+Cooling+Industry+Awards] (Reino Unido), -- Premio al Ingeniero Consultor [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=3908261858&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D273614 2186%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.csemag.com%252Farticles%252F2019-prod uct-of-the-year-winners%252F%26a%3DConsulting-Specifying%2BEngineer&a=In geniero+Consultor] 2019 en la categoría de Calentadores y Enfriadores (Estados Unidos) de los premios Product of the Year Awards, -- Premio a la Innovación Ecológica 2018 SEC-Senoko de los premios Singapore Environmental Achievement Awards [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=3943370099&u... F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2676161-2%26h%3D771303 619%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fsec.org.sg%252Fseaa%252Fhall-of-fame%252F%2 6a%3DSingapore%2BEnvironmental%2BAchievement%2BAwards&a=Singapore+Enviro nmental+Achievement+Awards] (Singapur).

Acerca de CarrierCarrier es un proveedor líder internacional de tecnologías innovadoras de climatización, refrigeración, incendios, seguridad y automatización de edificios. Con el respaldo del emblemático nombre Carrier, la cartera de la empresa incluye marcas líderes en el sector como Carrier, Kidde, Edwards, LenelS2 y Automated Logic. Los negocios de Carrier hacen posible una vida moderna, ofreciendo eficiencia, seguridad, protección, comodidad, productividad y sostenibilidad para una amplia gama de aplicaciones residenciales, comerciales e industriales. Para obtener más información, visite www.Corporate.Carrier.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=2590935023&u...] o síganos en los medios sociales en @Carrier [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2676161-1&h=3776092332&u...].

