(Información remitida por la empresa firmante)

-EngineAI inaugura su planta de fabricación inteligente en Shenzhen, coincidiendo con la salida de la primera tanda de robots humanoides T800 de la línea de producción para comenzar la entrega en masa

SHENZHEN, China, 1 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- EngineAI Robotics, empresa innovadora en robótica humanoide, anunció el lanzamiento oficial de la planta de fabricación inteligente EngineAI (Honghualing, Shenzhen), junto con el lanzamiento del primer lote de su robot humanoide insignia T800 de tamaño real. Este hito marca la entrada decisiva de la compañía en una nueva fase con capacidad de producción escalable de 10.000 unidades.

Con una extensión de aproximadamente 12.000 metros cuadrados, la planta de Shenzhen cuenta con un proceso de fabricación integrado y de circuito cerrado que abarca desde la inspección de materiales entrantes y las pruebas de ensamblaje de componentes hasta el ensamblaje final, las pruebas de fin de línea, el envío masivo y el mantenimiento posventa. Gracias a esta eficiente distribución, un nuevo robot humanoide puede salir de la línea de producción cada 15 minutos.

"Desde nuestra primera máquina de prueba en 2024, pasando por la producción a pequeña escala de cientos de unidades PM01 en 2025, hasta el salto cualitativo hacia una capacidad de entrega de 10.000 unidades, estamos entrando en una nueva fase de industrialización y comercialización", declaró Zhao Tongyang, fundador y consejero delegado de EngineAI. "Al construir un sistema de fabricación centrado en la calidad, la eficiencia y la producción inteligente, hemos acelerado nuestro camino desde la producción piloto hasta la producción en masa y desde cero hasta la producción a gran escala".

Cuatro pilares estratégicos para una calidad sin concesiones

Aprovechando su capacidad de I+D independiente de pila completa, EngineAI ha establecido un riguroso marco de garantía de calidad basado en cuatro pilares estratégicos:

Control de calidad de la cadena de suministro: Todos los componentes, desde uniones integradas hasta ensamblajes completos, cumplen con estrictos estándares para garantizar que solo las piezas cualificadas ingresen al flujo de producción.

Todos los componentes, desde uniones integradas hasta ensamblajes completos, cumplen con estrictos estándares para garantizar que solo las piezas cualificadas ingresen al flujo de producción. Procesos de producción avanzados: Los equipos automatizados de bloqueo, pegado y soldadura láser han aumentado la eficiencia de producción en un 40 %, manteniendo una estricta estandarización de los procesos.

Los equipos automatizados de bloqueo, pegado y soldadura láser han aumentado la eficiencia de producción en un 40 %, manteniendo una estricta estandarización de los procesos. Actualización a la fabricación inteligente: Un sistema integral de gestión digital permite la trazabilidad completa, otorgando a cada componente y robot terminado una identidad de producción única, rastreable a lo largo de toda la cadena de valor.

Un sistema integral de gestión digital permite la trazabilidad completa, otorgando a cada componente y robot terminado una identidad de producción única, rastreable a lo largo de toda la cadena de valor. Pruebas y validación rigurosas: Cada robot debe superar 79 inspecciones de calidad dimensionales completas y 46 pruebas de simulación de condiciones de funcionamiento antes de su entrega, lo que garantiza un alto rendimiento y estabilidad constantes en cada unidad.

Diseño de capacidad multirregional para respaldar la expansión global

"A medida que nuestra red de fabricación inteligente se expande por Shenzhen, Henan y otras regiones, estas instalaciones trabajarán en conjunto para asignar mejor la capacidad y responder con mayor rapidez al mercado, creando una base más eficiente para el futuro crecimiento global", declaró Ren Guowen, cofundador de EngineAI.

Acerca de EngineAI

Fundada en octubre de 2023, EngineAI es una empresa innovadora en el campo de la inteligencia integrada de propósito general. Su equipo principal está formado por profesionales del sector procedentes de universidades líderes a nivel mundial, que combinan una sólida formación académica con una amplia experiencia en ingeniería. La empresa ha desarrollado internamente soluciones integrales para componentes robóticos clave, algoritmos de control de movimiento y tecnologías de IA integrada. Su cartera de productos abarca múltiples escenarios de aplicación, como el SA01, diseñado para facilitar el acceso a la robótica avanzada; el SE01, que demostró una de las primeras capacidades de marcha similares a las humanas; el PM01, que logró el primer giro frontal de un robot humanoide; y el T800, diseñado para entornos operativos dinámicos y de alta exigencia.

A medida que la robótica humanoide avanza de la investigación a su implementación en el mundo real, EngineAI colabora con socios de los sectores de servicios comerciales, educación, investigación científica y fabricación industrial para acelerar su adopción a gran escala. La empresa está comprometida con el avance de la inteligencia incorporada mediante la innovación continua y el desarrollo de soluciones robóticas prácticas que contribuyan a dar forma al futuro del trabajo y la industria.

Para obtener más información sobre EngineAI, visite https://en.engineai.com.cn/

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