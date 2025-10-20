English School Los Olivos; cinco décadas de educación británica integral en Campolivar - English School Los Olivos

Valencia, 20 de octubre de 2025.- English School Los Olivos, ubicado en Campolivar (Godella, Valencia), ofrece desde hace cinco décadas una educación británica integral, donde el aprendizaje del inglés se desarrolla de forma natural desde los primeros años.

El colegio combina excelencia académica, atención personalizada y un entorno rodeado de naturaleza, que favorece el bienestar y el desarrollo emocional de cada alumno.

Con profesorado nativo y un currículo 100 % británico reconocido por el British Council, los alumnos crecen en un ambiente internacional, aprendiendo a comunicarse con fluidez, pensar de forma crítica y actuar con empatía.

El resultado es una comunidad educativa sólida, comprometida y abierta al mundo, donde la comunicación fluida empieza desde la infancia.

