English School Los Olivos; una educación británica en un entorno natural único

Valencia, 19 de noviembre de 2025.-En English School Los Olivos llevan más de 50 años ofreciendo una educación británica completa en Valencia, en un entorno natural que favorece el aprendizaje, la curiosidad y el bienestar emocional de cada alumno.

Su profesorado nativo y altamente cualificado garantiza una inmersión total en inglés desde Infantil, combinando el rigor académico con una atención personalizada. Siguen el currículo británico oficial reconocido por el British Council y por el UK Department for Education, con una metodología activa que promueve la autonomía, la creatividad y el pensamiento crítico.

Además del inglés, el alumnado aprende valores de respeto, cooperación y responsabilidad, en un ambiente cálido, internacional y familiar. Desde los primeros años hasta Bachillerato, cada etapa está diseñada para que los estudiantes aprendan, crezcan y cuiden juntos — fieles al lema: Learning, Growing and Caring Together.

Campolivar (Godella, Valencia)

www.los-olivos.es

info@los-olivos.es

