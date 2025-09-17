Publicado 17/09/2025 15:42

English School Los Olivos refuerza su compromiso con la educación británica en Valencia

English School Los Olivos refuerza su compromiso con la educación británica en Valencia
English School Los Olivos refuerza su compromiso con la educación británica en Valencia - ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS
(Información remitida por la empresa firmante)

English School Los Olivos consolida su excelencia académica y abre nuevas plazas para el curso 2025-2026.

Valencia, 17 septiembre de 2025. – El colegio English School Los Olivos, referente en educación británica en la Comunidad Valenciana, anuncia la disponibilidad de plazas en el curso de Nursery (1º de infantil, 3 años) para este año académico, con el objetivo de ofrecer a más familias la oportunidad de acceder a un modelo educativo internacional reconocido por su calidad y resultados.

Con casi 50 años de trayectoria, el centro se distingue por su entorno natural único en Campolivar (Godella) y por su firme compromiso con la excelencia educativa. Los alumnos del English School Los Olivos han obtenido, un año más, resultados sobresalientes en los exámenes oficiales británicos y en pruebas externas, consolidando la reputación del colegio como una de las mejores opciones educativas de la región.

Queremos que nuestros alumnos crezcan como personas abiertas y curiosas, con un excelente nivel de inglés y una base académica sólida que les abra las puertas a estudiar en universidades tanto en España como en el extranjero”, señala Anthony Brown, responsable de Admisiones.

El centro ofrece un currículo 100% británico, complementado con español y valenciano, en un entorno multicultural que favorece la comunicación fluida y el desarrollo integral de cada alumno. Además, apuesta por la innovación educativa y la atención personalizada, con ratios reducidos y un equipo docente nativo, altamente cualificado.

Las familias interesadas pueden solicitar información y concertar una visita a través de la web del colegio (www.los-olivos.es) o en el contacto: www.los-olivos.es/contacto/

Contacto
Emisor: ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS
Contacto: ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS
Número de contacto: 963631409

Contador