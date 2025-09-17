English School Los Olivos refuerza su compromiso con la educación británica en Valencia - ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

English School Los Olivos consolida su excelencia académica y abre nuevas plazas para el curso 2025-2026.

Valencia, 17 septiembre de 2025. – El colegio English School Los Olivos, referente en educación británica en la Comunidad Valenciana, anuncia la disponibilidad de plazas en el curso de Nursery (1º de infantil, 3 años) para este año académico, con el objetivo de ofrecer a más familias la oportunidad de acceder a un modelo educativo internacional reconocido por su calidad y resultados.

Con casi 50 años de trayectoria, el centro se distingue por su entorno natural único en Campolivar (Godella) y por su firme compromiso con la excelencia educativa. Los alumnos del English School Los Olivos han obtenido, un año más, resultados sobresalientes en los exámenes oficiales británicos y en pruebas externas, consolidando la reputación del colegio como una de las mejores opciones educativas de la región.

“Queremos que nuestros alumnos crezcan como personas abiertas y curiosas, con un excelente nivel de inglés y una base académica sólida que les abra las puertas a estudiar en universidades tanto en España como en el extranjero”, señala Anthony Brown, responsable de Admisiones.

El centro ofrece un currículo 100% británico, complementado con español y valenciano, en un entorno multicultural que favorece la comunicación fluida y el desarrollo integral de cada alumno. Además, apuesta por la innovación educativa y la atención personalizada, con ratios reducidos y un equipo docente nativo, altamente cualificado.

Las familias interesadas pueden solicitar información y concertar una visita a través de la web del colegio (www.los-olivos.es) o en el contacto: www.los-olivos.es/contacto/

Contacto

Emisor: ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

Contacto: ENGLISH SCHOOL LOS OLIVOS

Número de contacto: 963631409