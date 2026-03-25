(Información remitida por la empresa firmante)

- ENGWE amplía su presencia urbana con la bicicleta eléctrica plegable ZIP para los desplazamientos diarios por la ciudad

BERLÍN, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, marca líder mundial de bicicletas eléctricas, presentó hoy un adelanto de su nueva bicicleta eléctrica plegable, la ENGWE ZIP , antes de su lanzamiento oficial el 15 de abril . Como modelo inaugural de una nueva línea de productos para desplazamientos urbanos frecuentes, la ZIP representa una extensión estratégica más allá de las categorías principales de rendimiento y ocio de ENGWE. Diseñada específicamente para entornos compactos y con espacio limitado, subraya el creciente compromiso de la marca con soluciones de movilidad prácticas y orientadas al transporte diario.

En ciudades cada vez más densas y con patrones de viaje fragmentados, los usuarios modernos demandan opciones de transporte que equilibren flexibilidad, portabilidad y eficiencia. La ZIP responde directamente a estas necesidades, permitiendo transiciones fluidas entre el uso, el transporte y el almacenamiento en diversos escenarios cotidianos.

Más allá de su diseño compacto, la ZIP está diseñada para adaptarse al ritmo de la vida urbana. Su exclusivo mecanismo patentado de triple plegado ENGWE, con una horquilla delantera de un solo lado, permite un plegado compacto para un fácil almacenamiento, manteniendo la estabilidad y la seguridad. Un resistente cuadro de acero proporciona robustez y fiabilidad, mientras que la batería extraíble de 36 V permite una cómoda carga en interiores y ofrece hasta 120 km de autonomía asistida por carga.

Diseñada para acompañarte más allá de la carretera, la batería de la ZIP también funciona como batería externa para cargar teléfonos, tabletas y otros dispositivos USB, añadiendo utilidad diaria a su diseño compacto. Con una silueta elegante, cableado interno e iluminación LED integrada, el diseño combina la elegancia funcional con un alto rendimiento.

ENGWE ZIP – Tu medio de transporte diario más portátil

Mecanismo de triple plegado patentado por ENGWE

Cuadro de acero para mayor resistencia y durabilidad

Motor de buje trasero de 250 W para un mejor equilibrio de peso y estabilidad

Batería extraíble de 36 V y 10 Ah: hasta 120 km de autonomía

Salida USB para cargar dispositivos sobre la marcha

Transmisión Shimano de 7 velocidades para una adaptabilidad diaria

Frenos de disco dobles para una frenada segura y eficaz

Pantalla LCD con datos de conducción y batería en tiempo real

Iluminación LED integrada delantera y trasera para una mayor visibilidad

Como modelo plegable exclusivo, ZIP representa una evolución estructural en la hoja de ruta de productos de ENGWE, ampliando su catálogo hacia la innovación compacta y centrada en el transporte urbano. Subraya la visión a largo plazo de la marca de transformar la movilidad urbana mediante bicicletas eléctricas eficientes y de alta frecuencia, diseñadas para la vida cotidiana moderna.

Del 25 de marzo al 14 de abril, ENGWE lanzará una campaña previa al lanzamiento para fomentar el interés inicial. Los nuevos usuarios pueden registrarse en el sitio web oficial para tener la oportunidad de ganar una de las dos unidades ZIP en un sorteo por tiempo limitado. Para obtener más detalles y actualizaciones, visite la página web oficial de ENGWE .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2940885/ZIP.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2341757/ENGWE_Logo.jpg

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