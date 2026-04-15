ENGWE lanza la bicicleta eléctrica plegable ZIP junto con ofertas especiales para celebrar su 12º aniversario

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLIN, 15 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, líder mundial en bicicletas eléctricas, presenta hoy la ENGWE ZIP, una bicicleta eléctrica plegable diseñada para los desplazamientos urbanos frecuentes, con un precio de €999 / £899. Su lanzamiento coincide con la campaña del 12 aniversario de ENGWE, que incluye un paquete con un valor total de 357 €. Diseñada para las exigencias de la vida urbana, la ZIP resuelve los retos cotidianos del transporte (transporte, almacenamiento y carga) y marca la entrada oficial de ENGWE en el mercado de las bicicletas plegables urbanas.

ZIP destaca por su portabilidad. Con un peso de tan solo 16,9 kg, se pliega en 3 segundos gracias al mecanismo de triple plegado patentado de ENGWE, lo que facilita subirla por las escaleras, guardarla debajo de un escritorio o introducirla en un vagón de tren. Su batería extraíble de 36 V y 10 Ah ofrece hasta 120 km de autonomía por carga y, además, funciona como batería externa USB-C PD3.0, manteniendo tus dispositivos cargados mientras te desplazas.

Comodidad, control y seguridad en cada trayecto. La ZIP incorpora un sensor de par, un motor de buje trasero de 250 W (40 Nm de par), transmisión Shimano de 7 velocidades y una tija de sillín con amortiguación para una experiencia suave y reactiva. Los frenos de disco hidráulicos y su total impermeabilidad garantizan la confianza en cualquier condición climática, ya sea recorriendo las calles de la ciudad o circulando bajo una lluvia ligera.

ENGWE ZIP – Su medio de transporte diario más portátil

Diseño patentado de triple plegado: Se pliega en 3 segundos hasta alcanzar el tamaño de una maleta; caben 3 unidades en el maletero de un Model Y.

Se pliega en 3 segundos hasta alcanzar el tamaño de una maleta; caben 3 unidades en el maletero de un Model Y. Autonomía extendida de 120 km: Batería LG de 36 V y 10 Ah con BMS para una semana completa de desplazamientos.

Batería LG de 36 V y 10 Ah con BMS para una semana completa de desplazamientos. Salida USB-C PD de 100 W: Estación de trabajo móvil; carga un iPhone 17 al 50 % en 20 minutos.

Estación de trabajo móvil; carga un iPhone 17 al 50 % en 20 minutos. Motor de buje trasero de 250 W: Par motor de 40 Nm para un manejo equilibrado en terrenos urbanos.

Par motor de 40 Nm para un manejo equilibrado en terrenos urbanos. Sensor de par y tija de sillín con suspensión: Pedaleo natural y sin fatiga para una conducción suave.

Pedaleo natural y sin fatiga para una conducción suave. Neumáticos anchos urbanos de 16" 1,95": Neumáticos especializados para bicicletas eléctricas que ofrecen un agarre y una estabilidad superiores.

Neumáticos especializados para bicicletas eléctricas que ofrecen un agarre y una estabilidad superiores. Transmisión Shimano de 7 velocidades: Adaptabilidad perfecta para subir cuestas y esprintar sin esfuerzo.

Adaptabilidad perfecta para subir cuestas y esprintar sin esfuerzo. Frenos hidráulicos dobles: Potencia de frenado de alta precisión para una máxima seguridad urbana.

Potencia de frenado de alta precisión para una máxima seguridad urbana. Estructura de acero de alta resistencia: Durabilidad robusta en un perfil elegante y ultraportátil.

ZIP combina un rendimiento superior con una comodidad inigualable para el usuario moderno: fácil de transportar, plegar y cargar, tanto en transporte público como en la oficina. Durante el periodo de lanzamiento, del 15 de abril al 6 de mayo, ENGWE ofrece un valor total de 357 € para celebrar su 12º aniversario, que incluye un exclusivo set de regalo conmemorativo y una serie de beneficios especiales en productos seleccionados.

No se pierda estas ofertas por tiempo limitado. Para más detalles y actualizaciones, visite el sitio web oficial de ENGWE.

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