ENGWE lanza la gira "Explora un nuevo camino", conectando a ciclistas de todo el mundo

BERLIN, 20 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE, marca líder mundial de bicicletas eléctricas, lanzó su campaña de marca "Explora un nuevo camino" en septiembre de 2025. Cinco ciclistas fueron seleccionados mediante un sorteo y emprendieron un viaje con todos los gastos pagados a China para conectar con el equipo de ENGWE y experimentar de primera mano el espíritu innovador de la marca. A ellos se unieron dos influencers invitados, quienes compartieron la experiencia con su público y ofrecieron nuevas perspectivas sobre el evento.

Durante lacampaña, invitados de todo el mundo profundizaron en la visión de ENGWE e interactuaron directamente con los ingenieros, diseñadores y expertos en servicio que están detrás de sus innovaciones. En la sede central y el centro de I+D de ENGWE, aprendieron sobre la filosofía de diseño de la marca, las pruebas de producto y los procesos de control de calidad que impulsan modelos como el Engine Pro 3.0 Boost. Un participante comentó: "El laboratorio es genial, me gusta ver cómo el equipo prueba el producto", reflejando la emoción de la experiencia práctica. Los participantes también ensamblaron bicicletas eléctricas con el equipo de producto, las probaron en entornos urbanos reales y compartieron comentarios sobre el servicio posventa, mientras que ENGWE describió las próximas mejoras del servicio para ofrecer una experiencia de usuario aún más fluida. Como el primer grupo de ciclistas con experiencia global de la marca, disfrutaron de un avance exclusivo de los próximos modelos de ENGWE e intercambiaron ideas con el equipo de I+D. Más allá de la gira de Engwe, la campaña ofreció una mirada a los aspectos tecnológicos y culturales más destacados de Shenzhen y Hong Kong, desde la entrega de alimentos con drones hasta encuentros con pandas gigantes, abarcando la dinámica combinación de innovación y creatividad de las ciudades.

"Explora un nuevo camino" es el eslogan de la marca ENGWE y el tema de esta campaña, que refleja el espíritu de innovación y aventura que la caracteriza. La campaña animó a los participantes a explorar nuevas posibilidades juntos, fortaleciendo los vínculos a través de experiencias y recorridos compartidos. Un portavoz de ENGWE señaló que esta iniciativa marca un hito tanto para la marca como para la industria de las bicicletas eléctricas, ya que es la primera vez que un fabricante invita a usuarios globales a visitar su sede y a participar en el tour de Engwe. Con esta campaña, ENGWE busca explorar nuevas formas de conectar con los ciclistas, transformándolos en cocreadores y fomentando una mayor confianza mediante una interacción auténtica y presencial.

Durante el último año, ENGWE ha ampliado su red global con nuevos almacenes, centros de posventa y 15 tiendas minoristas y emblemáticas en toda Europa. También ha reforzado la atención multilingüe e introducido servicios de reparación in situ para ofrecer una experiencia de usuario más fluida. Además, ENGWE colabora con las comunidades locales a través de iniciativas como el Festival Deportivo de la Noche Blanca de Italia, que promueve la movilidad sostenible y una vibrante cultura ciclista en todo el mundo. En conjunto, estos esfuerzos subrayan la evolución de ENGWE, que ha pasado de ser un fabricante tradicional a convertirse en un socio ciclista de confianza y cocreador.

Para obtener más información y actualizaciones sobre este evento, así como los últimos productos y actividades comunitarias de ENGWE, visite el sitio web oficial de ENGWE y siga los canales de redes sociales.

