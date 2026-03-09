ENGWE lanza los scooters eléctricos Y700 y Y1000, liderados por su buque insignia todoterreno más potente

(Información remitida por la empresa firmante)
BERLÍN, 9 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, marca líder mundial en bicicletas eléctricas, presenta hoy oficialmente los scooters eléctricos Y700 y Y1000, cuyas ventas comienzan el 5 de marzo. Este lanzamiento refuerza la gama de la Serie Y de ENGWE con una línea de doble rendimiento claramente definida: capacidad todoterreno avanzada y desplazamientos urbanos eficientes. Los nuevos modelos marcan la continua expansión de ENGWE en el mercado global de la movilidad eléctrica.
A medida que los usuarios se desplazan más allá de las calles urbanas llanas hacia carreteras más empinadas y rutas más largas, la potencia y la autonomía se vuelven cruciales. Considerado el "Scooter insignia de alto rendimiento todoterreno" y galardonado con el premio Good Design Award de Estados Unidos, el Y1000 ofrece una potencia máxima de hasta 2.400 W gracias a un sistema de doble motor, lo que permite subir pendientes con confianza y una aceleración controlada en terrenos irregulares. Una batería de 52 V ofrece una autonomía de hasta 100 km, mientras que los frenos de disco hidráulicos y la suspensión reforzada mejoran la estabilidad y el control en condiciones exigentes. Como el modelo más avanzado de la gama, el ENGWE Y1000 representa la última evolución de la Serie Y. Basándose en la base del Y400 y fortalecida con el Y600, la introducción de los Y700 y el Y1000 mejora la plataforma con mayor potencia, mayor autonomía y funcionalidad inteligente integrada. Esta progresión agudiza la diferenciación de rendimiento dentro de la línea y marca una expansión significativa de la cartera de productos de ENGWE, consolidando la Serie Y como la categoría de scooter eléctrico de alto rendimiento de ENGWE.
ENGWE Y1000 — scooter insignia de alto rendimiento todo terreno
- Motores duales con una potencia máxima de hasta 2.400 W
- Batería de 52 V con una autonomía de hasta 100 km
- Desbloqueo NFC, navegación Bluetooth y control de crucero
- Sistema de frenos de disco hidráulicos
- Estructura de suspensión reforzada
Junto con el modelo insignia, la Y700 está diseñada para desplazamientos diarios estructurados. Equipada con un motor de 1.200 W de potencia máxima y una autonomía de hasta 85 km, ofrece un rendimiento fiable para los desplazamientos urbanos habituales. Su estructura de chasis fijo mejora la durabilidad y la estabilidad de conducción para un uso diario constante, mientras que la doble suspensión mejora el control en pavimentos irregulares y las condiciones típicas de las carreteras urbanas. La Y700 ofrece una combinación equilibrada de autonomía, resistencia estructural y fiabilidad diaria dentro de la gama de la Serie Y de ENGWE.
ENGWE Y700 — el mejor scooter todo terreno de nivel básico
- Configuración de motor de 1.200 W de potencia máxima
- Autonomía de hasta 85 km
- Sistema de doble suspensión
- Disco de ventilación de 140 mm
- Desbloqueo NFC, navegación Bluetooth y control de crucero
Con una gama completamente definida que abarca desde la practicidad para el transporte diario hasta un rendimiento todoterreno excepcional, la Serie Y refuerza el compromiso de ENGWE con las soluciones de movilidad eléctrica escalables y de alto rendimiento. Para más información, visite el sitio web oficial de ENGWE.
