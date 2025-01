(Información remitida por la empresa firmante)

-ENGWE presenta la bicicleta eléctrica de fibra de carbono Mapfour N1: ligera, potente, inteligente y diseñada para la ciudad

PARÍS, 28 de enero de 2025 /PRNewswire/ -- ENGWE se complace en anunciar el lanzamiento de la bicicleta eléctrica Mapfour N1, el primer producto de su nueva serie Mapfour. Diseñada para proporcionar un transporte económico, saludable, sin complicaciones y sostenible, la ENGWE Mapfour encarna una nueva era de movilidad urbana. Guiada por el lema "Free In Your Way", combina un diseño innovador, un rendimiento potente y funciones inteligentes para proporcionar a los ciclistas libertad y eficiencia.

Para celebrar el lanzamiento, ENGWE está organizando un sorteo por tiempo limitado del 28 de enero al 23 de febrero, que ofrece a los participantes la oportunidad de ganar una Mapfour N1 gratis. Las reservas oficiales comenzarán el 24 de febrero de 2025.

Mapfour N1 Air: la mejor bicicleta eléctrica urbana ligera de fibra de carbono por menos de 3.000 euros

Diseñada para ciclistas urbanos que buscan una bicicleta eléctrica ligera, la N1 Air pesa solo 15,6 kg y cuenta con un cuadro de fibra de carbono moldeado de una sola pieza que es 11 veces más resistente y rígido que el aluminio.

Autonomía de 100 km: con una batería de 10 Ah, ofrece una semana de uso con una sola carga.

Sistema antirrobo inteligente: seguimiento GPRS integrado, alertas de bicicleta con anomalías y notificaciones automáticas de emergencia SOS.

Batería Samsung extraíble: se desmonta en un segundo para una carga cómoda, con protección antirrobo integrada.

Mapfour N1 Pro: la bicicleta eléctrica urbana de fibra de carbono más potente y segura por menos de 3.000 euros

Para los ciclistas que exigen el máximo rendimiento, la N1 Pro está equipada con potencia de bicicleta de montaña y características prémium:

Potencia inigualable: el motor central de 250 W con 80 Nm de par permite subir pendientes pronunciadas sin esfuerzo, lo que ofrece confianza a los ciclistas en cualquier terreno.

Cuadro de fibra de carbono de calidad Trek: diseñado con la misma alta calidad que Trek y Specialized, este cuadro es más ligero, más resistente y más suave, y combina durabilidad y elegancia para una conducción excepcional.

Carga rápida de 1,5 horas: una batería extraíble con capacidades de carga rápida y protección avanzada contra robos.

Tecnología antirrobo inteligente: cuenta con geofencing, alertas de robo, desbloqueo por Bluetooth y un localizador de bicicletas

"Las bicicletas eléctricas ENGWE Mapfour reflejan nuestro compromiso con la comodidad, la eficiencia y la salud en el ciclismo, con el objetivo de abordar los desafíos de los desplazamientos diarios, como el aumento de los costes, los problemas de salud y la necesidad de opciones sostenibles, haciendo que los desplazamientos diarios sean más eficientes y agradables", afirmó Baron, director de productos de ENGWE.

¡No pierda la oportunidad de ganar una bicicleta eléctrica Mapfour N1! Visite el sitio web de ENGWE para conocer el sorteo que comienza el 28 de enero y reserve su bicicleta eléctrica a partir del 24 de febrero. Experimente la libertad de viajar a tu manera.

