(Información remitida por la empresa firmante)

-ENGWE presenta la E26 3.0 Pro, expandiéndose a la categoría emergente de eSUV para una conducción todoterreno más inteligente

BERLIN, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- ENGWE, una marca global de movilidad eléctrica, ha anunciado la próxima E26 3.0 Pro, presentando su visión para la próxima generación de bicicletas eléctricas tipo SUV. Diseñada bajo el concepto de "La SUV eléctrica de motor central más inteligente", la E26 3.0 Pro representa la última evolución de la Serie E de ENGWE, ampliando la presencia de la marca en el creciente segmento de bicicletas todoterreno. El nuevo modelo también refleja el continuo enfoque de ENGWE en el desarrollo de bicicletas eléctricas más inteligentes y capaces para las necesidades de movilidad en constante evolución de Europa.

A medida que el uso de bicicletas eléctricas se expande más allá del transporte diario, cada vez más ciclistas buscan una bicicleta que les sirva tanto para desplazarse entre semana como para explorar los fines de semana. Este cambio está impulsando la aparición de la categoría eSUV, que combina la comodidad de las bicicletas de trekking con la seguridad y versatilidad necesarias para circular por terrenos mixtos.

Las bicicletas eléctricas urbanas tradicionales suelen priorizar la eficiencia en carreteras asfaltadas, pero ofrecen una comodidad y un control limitados en terrenos irregulares. Por otro lado, las bicicletas todoterreno ofrecen una mayor capacidad fuera de la carretera, pero pueden comprometer la practicidad diaria. Situadas entre estas dos categorías, las bicicletas eléctricas eSUV —al igual que los SUV en el mundo del automóvil— ofrecen el equilibrio ideal entre comodidad diaria y capacidad todoterreno.

La ENGWE E26 3.0 Pro responde a estas necesidades cambiantes con un sistema de motor central de 100 Nm, un cuadro de suspensión integral de cuatro barras y tecnologías de conducción inteligente integradas, que incluyen seguimiento GPS, detección de movimiento, conectividad con aplicaciones y monitorización de la ruta. En conjunto, estas características están diseñadas para ofrecer un rendimiento fiable en calles urbanas, caminos rurales, senderos de grava y rutas recreativas, a la vez que mejoran la comodidad y la seguridad en la conducción diaria.

"La E26 3.0 Pro representa nuestra visión del futuro de la movilidad eléctrica todoterreno", declaró un portavoz de ENGWE. "Los ciclistas de hoy esperan que una sola bici se adapte a múltiples entornos sin sacrificar la comodidad ni el rendimiento. Con la E26 3.0 Pro, combinamos la potente asistencia del motor central, la comodidad de la suspensión integral y la conectividad inteligente en una única plataforma de SUV eléctrico".

La E26 3.0 Pro se lanzará oficialmente el 29 de julio. En su lanzamiento se anunciarán más detalles del producto, reseñas de prensa, precios y disponibilidad.

Acerca de ENGWE

ENGWE es una marca global de movilidad eléctrica fundada en 2014, especializada en el diseño y la fabricación de bicicletas y patinetes eléctricos para desplazamientos urbanos y uso recreativo. La empresa presta servicio a usuarios en más de 40 países y regiones y está comprometida con el desarrollo de soluciones de movilidad prácticas, fiables e innovadoras para el transporte diario y la exploración al aire libre.

Más información disponible en el sitio web oficial de ENGWE.

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