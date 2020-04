COMUNICADO: EnigmaSoft lanza SpyHunter for Mac para luchar contra el aumento sin precedentes del malware

DUBLÍN, 24 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- EnigmaSoft Limited ha lanzado SpyHunter for Mac, un producto potente de detección y eliminación del malware que proporciona las tecnologías de seguridad y optimización avanzadas diseñadas para y compatibles con macOS(®). A pesar de que históricamente existía la creencia común de que los ordenadores Mac(®) eran más seguros y no tan susceptibles a los ataques por malware en comparación con los sistemas Windows, esta percepción ha cambiado de forma dramática en los últimos años al tiempo que la prevalencia y complejidad del malware para Mac ha crecido de forma exponencial en todo el mundo, según indican diferentes informes.

https://mma.prnewswire.com/media/1159348/EnigmaSoft_Limited_... [https://mma.prnewswire.com/media/1159348/EnigmaSoft_Limited_...]

SpyHunter for Mac [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785562-1&h=4008307899&u...] es una aplicación de tipo anti-malware diseñada desde la base para equipar a los usuarios de Mac con las herramientas necesarias para ayudar a sus sistemas informáticos a ser seguros de las actuales amenazas de malware complejas y en evolución. El escáner de múltiples capas de SpyHunter for Mac detecta los ransomware, troyanos, virus, botnets, adware, programas potencialmente no deseados, vulnerabilidades, problemas de privacidad (por ejemplo, cookies) y objetos desconocidos.

SpyHunter for Mac incluye un escáner de vulnerabilidades que detecta vulnerabilidades reportadas en las aplicaciones instaladas, lo que potencialmente podría comprometer la seguridad de un sistema Mac y conducir a violaciones de datos, ataques ransomware y otros problemas disruptivos.

Los usuarios de SpyHunter for Mac pueden aprovechar su análisis de optimización que ofrece características fáciles de usar que localizan e identifican archivos grandes y/o duplicados que pueden desperdiciar innecesariamente valioso espacio en el disco. También puede marcar archivos innecesarios como cachés de aplicaciones, restos de aplicaciones y otros archivos difíciles de localizar que los usuarios pueden eliminar selectivamente para liberar espacio en el disco adicional.

La característica de App Uninstaller intuitiva de SpyHunter for Mac proporciona a los usuarios una manera conveniente de desinstalar fácilmente aplicaciones no deseadas. Startup Manager de SpyHunter for Mac permite a los usuarios configurar y ajustar la configuración de inicio de su sistema Mac para optimizar el proceso de arranque del sistema y personalizar la experiencia del usuario.

SpyHunter for Mac incluye Spyware HelpDesk [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785562-1&h=526045185&u=...], un servicio de atención al cliente personal e integrado 24/7, que conecta directamente a los suscriptores de SpyHunter y los expertos técnicos de EnigmaSoft para proporcionar asistencia sobre problemas de malware.

Si desea más información y descargar SpyHunter for Mac (GRATIS), visite la página web https://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785562-1&h=1206621029&u...].

Acerca de EnigmaSoft LimitedEnigmaSoft Limited [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2785562-1&h=796939177&u=...] es una empresa irlandesa privada con oficinas y sede global en Dublín, Irlanda. EnigmaSoft es mejor conocido por desarrollar y distribuir SpyHunter 5 & SpyHunter for Mac, aplicaciones anti-malware avanzadas. SpyHunter detecta y elimina el malware, mejora la privacidad de Internet, y elimina las amenazas de seguridad, abordando problemas como malware, ransomware, troyanos y otras amenazas maliciosas que afectan a millones de usuarios de ordenadores.

