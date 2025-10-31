Ennismore amplía su presencia en Europa con The Hoxton, Madrid

(Información remitida por la empresa firmante)

The Hoxton, Madrid aterrizará en 2026 y será el primer hotel de Ennismore en la capital y la segunda apertura de la marca en España.

Ennismore, el grupo hotelero lifestyle detrás de marcas como The Hoxton, aterrizará en Madrid en 2026, con The Hoxton, Madrid. Ubicado en pleno corazón de la ciudad: Plaza de Santa Ana, será la segunda apertura de la marca en el país, tras el open-house de Poblenou en Barcelona. The Hoxton, Madrid será además la primera propiedad de Ennismore en la capital, sumándose a su creciente red de hoteles en toda Europa.

Ubicado en un edificio modernista del arquitecto Jesús Carrasco-Muñoz y Encina, The Hoxton, Madrid apostará por ese look cálido, lleno de texturas y capas tan reconocible de la marca. Como siempre, espacios abiertos para todos: locales, viajeros curiosos, nómadas del portátil y amigos que se pierden entre cafés y conversaciones largas. El lobby contará con cafetería y lounge durante todo el día, invitando a quedarse sin prisa.

La plataforma de alimentos y bebidas de Ennismore se encargará de seleccionar y gestionar los restaurantes y bares del hotel. Il Bambini Club, con locales ya establecidos en París y Londres, será una animada trattoria con un bar vibrante y una cocina abierta.

En la azotea, Cayo Coco ofrecerá vistas sobre la ciudad, cócteles tropicales, vinos, cervezas frías y un ambiente cubano perfecto para terminar el día.

El hotel contará con 192 habitaciones en cinco categorías Hox. Colores tranquilos, tejidos suaves, alfombras con diseño y mobiliario retro-chic inspirado en el barrio definirán su personalidad. No faltarán los esenciales de la marca: la guía del barrio, una radio Roberts y amenities Blank.

Para reuniones y eventos, The Apartment ofrecerá varias salas conectadas y versátiles para workshops, celebraciones o encuentros creativos. La reforma estará dirigida por Petra AM junto a Urban Input Group, que previamente participó en la creación de The Hoxton, Paris y The Hoxton, Poblenou.

Plaza de Santa Ana pone a los huéspedes a pocos pasos de museos como el Prado, Reina Sofía y Thyssen-Bornemisza, además de tabernas, cafés y mercados. En mayo, la ciudad vibra con San Isidro; en verano, el Orgullo llena las calles. Teatros, galerías, conciertos y noches largas hacen de Madrid un punto de partida ideal para vivir su mezcla de historia y vida contemporánea.

Sharan Pasricha, fundador y co-CEO de Ennismore, comenta:, comentó: “Estamos encantados de ampliar el portafolio de The Hoxton con otra propiedad emocionante en España. Madrid ha estado en nuestro radar desde hace tiempo, y esta joya modernista será el hogar perfecto para la marca The Hoxton en un barrio rebosante de cultura, gastronomía e historia increíbles. El plan de aperturas de The Hoxton para los próximos años es sólido, con Madrid como una de las varias inauguraciones que tenemos previstas en Europa, junto con Oslo, Cracovia y Hamburgo, además de Melbourne en Australia y Nashville en Estados Unidos. Nuestro concepto de bar, Cayo Coco, ha sido un éxito destacado en Viena, así que estamos especialmente ilusionados por presentarlo en Madrid.”

En los últimos años, Ennismore ha ido sumando nuevas experiencias que muestran la variedad de su mundo lifestyle. A comienzos de 2025 celebró la inauguración de SLS Barcelona, su primera propiedad en Europa, que aporta lujo desenfadado, diseño atrevido y experiencias de alta energía al paseo marítimo de la ciudad. En 2024, Mondrian y Hyde aterrizaron en Ibiza, dos hoteles distintos, pero complementarios que reflejan la dualidad creativa de la isla: la elegancia sofisticada de Mondrian junto a la energía musical y festiva de Hyde. El grupo también presentó SO/ Sotogrande, su primer resort todo incluido inspirado en la moda, que reinterpreta el lujo andaluz con una visión contemporánea y de diseño vanguardista.

SOBRE ENNISMORE

Ennismore es un colectivo global de marcas fundadas por emprendedores, con la creatividad y el propósito en su esencia. Fundada en 2011 por el empresario Sharan Pasricha, Ennismore y Accor establecieron una empresa conjunta en 2021, creando una nueva entidad autónoma y la compañía de hospitalidad lifestyle de más rápido crecimiento, con Accor como accionista mayoritario. Ennismore se estructura en tres pilares: un colectivo lifestyle arraigado en la cultura y la comunidad; resorts inmersivos que ofrecen refugios dedicados al entretenimiento y la desconexión; y espacios de lujo icónicos que lideran el arte de las experiencias gastronómicas exclusivas.

Ennismore cuenta con un ecosistema sin igual que incluye 16 marcas y dos grupos de restauración independientes, con más de 190 hoteles en operación y 145 en desarrollo, además de 500 restaurantes y bares y una red de más de 50 residencias con marca. La compañía opera en más de 40 países y cuenta con más de 25.000 colaboradores.Ennismore dispone de cuatro estudios internos especializados: una plataforma gastronómica (F&B Platform), AIME Studio (diseño interior y gráfico), un laboratorio de innovación digital y tecnológica, y un estudio de alianzas y colaboraciones. Dis-loyalty es el programa de membresía de viajes y gastronomía de Ennismore, diseñado para los amantes del estilo de vida. La compañía mantiene un firme compromiso con generar un impacto positivo en el mundo, centrando sus esfuerzos en fomentar comunidades inclusivas tanto entre sus equipos como en los lugares donde opera. Más información: ennismore.com Cifras actualizadas a finales de octubre de 2025.

SOBRE THE HOXTON

The Hoxton es una colección de hoteles con un concepto de “casa abierta”, arraigados en la cultura y la comunidad, y ubicados en ciudades clave del Reino Unido, Europa y Norteamérica. Cada hotel refleja e interpreta el espíritu de su vecindario, inspirado en la diversidad y originalidad de las calles que lo rodean. Sus espacios públicos vibrantes y acogedores, junto con propuestas gastronómicas innovadoras, hacen que cada Hoxton sea tanto un punto de encuentro para la comunidad local como un destino para los viajeros.

The Hoxton, Shoreditch abrió sus puertas en 2006, seguido por Holborn (2014), Ámsterdam (2015) y París (2017). Su expansión internacional continuó con la llegada de The Hoxton, Williamsburg (2018), Portland (2018), Chicago (2019), Downtown LA (2019), Southwark (2019), Roma (2021), Poblenou y Shepherd’s Bush (2022), Charlottenburg, Bruselas y Lloyd, Ámsterdam (2023), Viena (2024), Florencia y Edimburgo (2025).

