Enotek actualiza la marca para innovar la logística inteligente de fabricación

Andy Jiang, Enotek Chairman and CEO - ENOTEK/PR NEWSWIRE

SHANGHAI, 12 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- El 11 de enero de 2022, Eoslift anunció el cambio de su marca corporativa a Enotek en Shanghai, China. Enotek ayudará a los clientes a crear sistemas de cadena de suministro eficientes con productos y soluciones de sistemas inteligentes, y seguirá liberando el valor empresarial inherente a la logística de fabricación inteligente. Eoslift, el predecesor de Enotek, se introdujo en el sector de los equipos logísticos en 2008 con presencia en Europa y Norteamérica, y estableció una filial de su propiedad en California, Estados Unidos, en 2012. En la actualidad, la empresa opera estratégicamente en toda la cadena de valor de "equipos + software + sistemas + servicios de plataforma". Como precursora de la tecnología logística, Enotek se esfuerza por aprovechar su experiencia en la industria para impulsar la mejora inteligente de la logística para la industria de fabricación.

La modernización inteligente de la logística ha sido una tendencia inevitable para la industria de fabricación, y abarca una perspectiva brillante. El mercado mundial de soluciones automatizadas de manipulación de materiales intralogística se valorará en 43.830 millones de dólares en 2021, con proyecciones constantes a largo plazo, según los últimos datos de Persistence Market Research. El estudio estima que el mercado se expandirá a una tasa de crecimiento anual del 14% hasta 2031. Para los fabricantes, la actualización digital hacia una logística de fabricación inteligente puede ayudarles a adoptar una gestión flexible. Esto será fundamental en una era de transformación.

Según Andy Jiang, presidente y consejero delegado de Enotek, con su nuevo posicionamiento, Enotek se centrará en el mercado multimillonario de la logística de fabricación inteligente y se esforzará por convertirse en un líder en tecnologías innovadoras para la logística digital e inteligente. Enotek se centrará en sus cuatro prioridades: "Excelencia y sobresaliente", "Prever y permitir", "Innovación" y "Tecnología". Esto se alinea con su futura hoja de ruta estratégica.

Innovar primero para superar las principales barreras técnicas

Enotek no escatima esfuerzos para innovar con tecnologías para la logística digital e inteligente. Según el director de tecnología de Enotek, Wayne Xu, hasta el 60% de la plantilla de Enotek es personal técnico, y la compañía gasta el 11% de sus ingresos en I+D. Xu destacó que Enotek aumentará continuamente su aportación en innovación e I+D, para superar las barreras técnicas de la industria.

Enotek ha actualizado continuamente los escenarios de aplicación desde su creación para adaptarse a las necesidades de actualización de sus clientes en diferentes industrias. En la actualidad, Enotek es capaz de desarrollar productos en toda la cadena de valor, desde equipos inteligentes, como máquinas apiladoras de palés y vehículos de guiado automático (AGV), hasta sistemas de software, como el sistema de gestión de almacenes (WMS) y el sistema de control de almacenes (WCS). Los productos de Enotek, como AS/RS y los vehículos de guiado automático (AGV), han demostrado ser rentables y fiables en el mercado de China, y estos productos y la experiencia pertinente beneficiarán continuamente al mercado global. Mientras tanto, Enotek está preparando la construcción de una megafábrica en la que los robots hacen robots. Servirá como una de las bases de fabricación de Enotek, para fabricar productos altamente rentables para clientes globales.

Para satisfacer mejor las necesidades de mejora de la logística, Enotek está innovando con el objetivo de ayudar a los clientes a mejorar la eficiencia y reducir los costes. Es una de las primeras empresas de tecnología logística de China que está impulsando la adopción de tecnologías de vanguardia, como el gemelo digital, la visión artificial y los algoritmos de IA. El gemelo digital ha permitido a Enotek crear una representación precisa de los procesos logísticos en el ámbito virtual, ayudando eficazmente a los clientes a optimizar la toma de decisiones para mejorar la eficacia de la gestión. La visión artificial y los algoritmos de IA permiten coordinar mejor la intralogística con la producción y el suministro. Además, Enotek optimiza sus tecnologías y productos de forma modular, para servir a los clientes de forma flexible con grandes fortalezas técnicas, flexibilidad y rentabilidad.

Como precursora, Enotek también ha logrado mucho en la creación de un ecosistema industrial. Por ejemplo, la empresa se asoció estratégicamente con Siemens en sistemas de pruebas simuladas para explorar más escenarios de aplicación de tecnologías y equipos. Está colaborando estrechamente con BYD para ayudarle a actualizarse en múltiples campos, como la fábrica digital, los parques digitales, la logística inteligente y el almacenamiento inteligente. Y este año, la empresa ha empezado a colaborar oficialmente con el Deutsch-Chinesische Institut für angewandte Forschung und Promotion para la I+D en múltiples dimensiones, con el fin de actualizar e innovar con tecnologías digitales e inteligentes.... Al trabajar con socios de toda la industria y el mundo académico, Enotek está construyendo un ecosistema abierto e inclusivo para superar las barreras técnicas existentes en la industria y producir finalmente sinergias y resultados mutuamente beneficiosos.

Crear una huella global de logística de fabricación inteligente en múltiples dimensiones

Como innovador y precursor, Enotek presenta un Modelo Enotek para que los fabricantes impulsen la actualización digital e inteligente de la logística. Este modelo se basa en la amplia experiencia de Enotek en ayudar a los clientes a actualizar la logística inteligente en múltiples sectores, como la fibra química, la fibra de vidrio, el comercio electrónico, el comercio minorista, los electrodomésticos y las nuevas energías. Los ejemplos incluyen empresas líderes como Whirlpool, Ford, Tongkun, Xinfengming y JD.com. El acuerdo del proyecto de Jushi Egipto alcanzado en 2021 marcó un hito en el viaje de negocios en el extranjero de Enotek China.

De hecho, la industria manufacturera se enfrenta a muchos puntos débiles comunes en la actualización hacia la logística inteligente. Por ejemplo, las industrias emergentes no pueden copiar los modelos de datos existentes, y la precisión del gemelo digital es difícil de conseguir. La actual solución de actualización de "talla única" no puede satisfacer las necesidades no estándar de diversas fábricas, y los rápidos cambios en el mercado plantean mayores requisitos para la flexibilidad y escalabilidad de la logística de fabricación inteligente. Estos graves retos pueden superarse con soluciones eficaces y personalizadas desarrolladas a partir del Modelo de Enotek. Enotek colaborará con socios extranjeros y utilizará tecnologías digitales e inteligentes para ayudar a los clientes a resolver problemas reales.

La actualización de la marca corporativa se basa en la comprensión de Enotek de las tendencias del mercado, así como en sus más de 13 años de experiencia en la industria. Entre los proveedores de soluciones para la modernización hacia la logística inteligente, pocos pueden ofrecer tanto tecnología de vanguardia como una mejor relación calidad-precio. Enotek aprovechó esta oportunidad. Gracias a su conocimiento de los mercados mundiales y a sus estrategias localizadas, la compañía puede responder mejor a las necesidades reales de los clientes internacionales.

De cara al futuro, Enotek se esforzará por explorar más soluciones de vanguardia para escenarios de aplicación innovadores, con el fin de proporcionar un acceso asequible a los fabricantes para que avancen hacia una logística inteligente.