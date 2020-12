"Enough is Enough!" según el consejero delegado de RevBits

El vendedor de ciberseguridad RevBits proporciona su solución de seguridad de e-mail de patente fortificada revolucionaria sin coste para instituciones de cuidado de la salud y productores de vacunas durante la pandemia de la COVID-19.

MINEOLA, N.Y., 8 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- RevBits anunció hoy que está siguiendo una posición agresiva para prevenir los ciber-ataques relacionados con la COVID-19 a nivel mundial.

"Los tiempos sin precedentes requieren de acciones sin precedentes. Lo que hemos visto durante la pandemia es que la cifra de ciber-ataques ha aumentado de forma exponencial, dirigiéndose principalmente a los trabajadores vulnerables y redes en los hospitales, instalaciones del cuidado de la salud y organizaciones implicadas en la investigación, producción y distribución de la vacuna de la COVID-19. El impacto puede ser realmente devastador, con una pérdida adicional de vidas en cabeza de la tasa ya de por sí elevada de la COVID-19. Esto es inaceptable, y ha de prevenirse", explicó el consejero delegado, David Schiffer.

"La amplia mayoría de los ciber-ataques comienzan con la apertura de un correo malicioso, normalmente con un enlace a una página de login falsa o con un adjunto que contiene ese enlace o código maligno. La solución RevBits Email Security identifica las campañas de phishing y previene el acceso a estas páginas web falsas o descarga de ransomware u otro código maligno. Es por ello que hemos decidido ofrecer nuestra solución de forma gratuita durante la pandemia para todas las compañías activas en la lucha contra la COVID-19", explicó Schiffer.

Los términos de uso, durante el periodo de licencia, son bastante sencillos: Sin tasas de licencia, sin compromisos y sin ataduras adjuntas.

"Mientras que en la actualidad la mayor parte de las compañías ya han desplegado sus puertos de e-mail seguros, estudios han demostrado que se pasan por alto cerca del 20% de las amenazas, y con ello siguen los ciber-incidentes costosos y devastadores", explicó Mucteba Celik, responsable tecnológico. "RevBits Email Security se puede desplegar como conexión adicional para Microsoft Outlook que se añade de forma rápida, y proporciona una capa extra de protección que bloquea estas amenazas que se pasan por alto por medio del puerto. No hay necesidad de recursos adicional o ningún cargo en un entorno existente. RevBits Email Security proporciona una protección máxima con un esfuerzo mínimo".

La revolucionaria solución RevBits Email Security es la solución de seguridad de e-mail más sofisticada del mercado en la actualidad. Su arquitectura patentada que funciona a nivel de estación de trabajo, permite el tiempo suficiente de más de 50 algoritmos para el análisis de cada e-mail, un lujo no disponible en los productos de puerta. Además, un panel muestra la puntuación de probabilidad de malware y de los componentes de email sospechosos, mejorando la formación de concienciación de seguridad.

Una segunda patente, Page Impersonation Identification, detecta de forma única y bloquea los intentos de phishing para robar las credenciales por medio de páginas de login falsas, uno de los métodos más comunes utilizados por los hackers criminales para acceder a los sistemas.

Si desea más información acerca de la oferta sin costes de RevBits Email Security, visite la página de la campaña Enough is Enough!: www.revbits.com/revbits-email-security-campaign [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3003657-1&h=4048857432&u...] o visite la página web: www.revbits.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3003657-1&h=216133559&u=...] si desea conocer más detalles acerca de la campaña y completar la información de nuestra solución de seguridad de e-mail.

Acerca de RevBitsFundada en 2018, RevBits es una innovadora empresa de ciberseguridad dedicada a proporcionar a sus clientes una protección superior basada en el conocimiento experto. Al ofrecer cuatro herramientas de seguridad avanzadas, formadas por diez módulos diferentes, RevBits despliega protección frente a las ciber-amenazas más sofisticadas a las que se enfrentan las compañías.

Los desarrollos tecnológicos continuarán en RevBits con la oferta venidera de la plataforma integrada y control de las cuatro soluciones en un único panel de instrumentos - RevBits Cyber Intelligence Platform. RevBits tiene su sede central sita en Mineola, NY, y cuenta con oficinas en Princeton, NJ, Boston, MA y Antwerp (Bélgica). Si desea más información acerca de RevBits visite la página web www.revbits.com/aboutrevbits [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3003657-1&h=2745494997&u...].

