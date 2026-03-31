Enric Benito y la Plataforma Caronte de Fundación ASISPA impulsan "Caminando Juntos"

Enric Benito, director del ciclo formativo Caminando Juntos - Toni Amengual

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 31 de marzo de 2026.-

El Foro Iberoamericano de Espiritualidad Clínica (FIEC) y Fundación ASISPA han puesto en marcha la formación 'Caminando Juntos', una iniciativa conjunta centrada en el acompañamiento espiritual en situaciones de vulnerabilidad y orientada a la formación de personas voluntarias que acompañan en procesos de final de vida

Durante los días 27 y 28 de marzo se ha celebrado la jornada inaugural de esta primera edición, marcando el inicio de un recorrido formativo de tres meses que busca fortalecer las competencias humanas, relacionales y espirituales del voluntariado.



Esta alianza estratégica refleja el compromiso compartido de ambas entidades con la humanización de los cuidados, especialmente en contextos donde la soledad no deseada y el sufrimiento existencial están presentes.



Una respuesta a los retos actuales del cuidado

El proyecto 'Caminando Juntos' surge para responder a la necesidad de acompañar a las personas más allá de lo físico, incluyendo sus dimensiones emocionales y espirituales. Aborda así un vacío en los sistemas de atención, que no siempre contemplan aspectos clave como el sentido, la conexión o la trascendencia.



En este contexto, la formación busca capacitar a personas voluntarias para ofrecer un acompañamiento basado en la presencia auténtica, la escucha activa y la compasión.



Un programa formativo experiencial

Dirigido a unas 30 personas voluntarias de la Plataforma Caronte, combina sesiones presenciales, online y trabajo personal. Su enfoque experiencial integra conocimientos y vivencias, favoreciendo un aprendizaje profundo y aplicado.



En el primer fin de semana, profesionales, alumnado y expertos compartieron experiencias del ámbito sociosanitario, sentando las bases del proceso formativo. El objetivo es acompañar mejor desde una mayor conciencia personal y comprensión del sufrimiento humano.



Dirección académica y equipo docente

La formación está dirigida por Enric Benito Oliver, médico oncólogo y una de las figuras más relevantes en el ámbito de los cuidados paliativos en España. Doctor en Medicina y especialista en Oncología Médica, ha desarrollado una amplia trayectoria clínica e investigadora, con más de 100 publicaciones científicas.



El curso cuenta con un equipo docente interdisciplinar, con amplia experiencia en cuidados paliativos, acompañamiento espiritual, voluntariado y docencia. Coordinado por el FIEC, reúne profesionales de psicología, enfermería, medicina, trabajo social y educación con trayectoria en el ámbito iberoamericano, aportando una visión integral que combina experiencia clínica, conocimiento académico y trabajo directo con personas vulnerables.



Una alianza con impacto social

La Plataforma Caronte, impulsada por Fundación ASISPA desde 2021, promueve redes de apoyo comunitario para acompañar a personas en el final de su vida y a sus familias, especialmente en entornos hospitalarios. 'Caminando Juntos' y su formación a las personas voluntarias del proyecto Caronte representa un paso más hacia una sociedad donde el cuidado incluya todas las dimensiones de la persona, y donde nadie tenga que atravesar el final de la vida en soledad.



Sobre Fundación ASISPA

Fundación ASISPA cuenta con más de 45 años de trayectoria en el ámbito sociosanitario, atendiendo anualmente a más de 300.000 personas. Para promover modelos de atención centrados en la persona, impulsando iniciativas que refuerzan el voluntariado, la intervención comunitaria y la humanización de los cuidados.



Sobre FIEC

El Foro Iberoamericano de Espiritualidad Clínica (FIEC) cuenta con más de 20 años de experiencia en formación especializada en cuidados paliativos y acompañamiento espiritual. Su modelo, de enfoque humanista y transconfesional, tiene reconocimiento en el ámbito internacional.







Contacto

Nombre contacto: Ana Adame

Descripción contacto: Directora de Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa de ASISPA y Directora general de la Fundación ASISPA

Teléfono de contacto: 913 220 891



