Enrique Tomás abre cuatro tiendas en el Aeropuerto de Shenzhen (China) y expande su presencia internacional

Para establecer la empresa en el país, se ha establecido una sociedad conjunta con la empresa Puente China, y las empresarias Lidan Qi Zhou y Liling Qi Zhou.

La inauguración está prevista para el 9 de julio con presencia de autoridades del gobierno, y también de Barcelona, Badalona y Shenzhen.

Enrique Tomás sienta las bases de su expansión internacional con aeropuertos de gran tránsito internacional.

Barcelona, 3 de julio de 2024.- Enrique Tomás, la empresa más importante del mundo en comercialización de jamón ibérico, anuncia la apertura de cuatro nuevos locales comerciales en el Aeropuerto Internacional de Bao'an en Shenzhen, China. Esta expansión marca un hito significativo en la estrategia de internacionalización de la marca, consolidando su presencia en el mercado asiático. Las nuevas tiendas se han establecido mediante una sociedad conjunta con sede en Shenzhen, formada por Enrique Tomás y Puente China, representadas por las hermanas Lidan Qi Zhou y Liling Qi Zhou.

La inauguración de estas tiendas prevista para el próximo día 9 de julio contará con la presencia de figuras políticas y empresariales, incluyendo representantes de la Alcaldía de Badalona, la Alcaldía de Barcelona, y el Cónsul General de España en Cantón. Además, de los socios fundadores de la compañía. Durante el evento, se espera cerrar acuerdos de colaboración con importantes entidades locales, como la red de hoteles de Shenzhen, Shenzhen Airlines, y las salas VIP del aeropuerto.

En una primera fase del proyecto de Enrique Tomás en China, las cuatro tiendas están proyectadas para alcanzar una facturación estimada de 15 millones de euros y un beneficio neto del 15% en sus primeros 5 años. Para ello, los cuatro nuevos locales de la enseña presentan diferentes conceptos y localizaciones.

La Barra de Enrique Tomás, el modelo de local más habitual de Enrique Tomás en aeropuertos está ubicada en la sala de embarque de la Terminal 3. Esta tienda de 52m ofrece a los viajeros una experiencia gastronómica única con una selección de tapas y productos ibéricos. La segunda tienda, denominada “Plaza España” está situada en la plaza central de la sala de embarque de la Terminal 3, cuenta con 150m y representa la tradición y la gastronomía española, ofreciendo una amplia variedad de productos emblemáticos, así como la cultura y el arte mediterráneo. La tienda Enrique Tomás está ubicada en las puertas de embarque 25 de la Terminal 3. En sus 60m ofrece una selección exclusiva de jamones y embutidos ibéricos. Y por último el “Foodies by Enrique Tomás” la marca de la empresa para una selección de productos gourmet, está en la zona GTC del Aeropuerto, el centro de conexiones de transporte, con un local de 120m.

Shenzhen: una Ciudad en pleno Auge, y un aeropuerto en expansión

Shenzhen, conocida como la "Silicon Valley" de China, es una ciudad vibrante y moderna con una impresionante arquitectura futurista. Fundada hace solo 40 años, Shenzhen ha experimentado un crecimiento económico y urbano sin precedentes, destacándose por sus rascacielos de diseño vanguardista y su ambiente innovador. Esta metrópoli no solo es un centro tecnológico y financiero, sino también un ejemplo de desarrollo urbano sostenible, atrayendo a visitantes de todo el mundo por su dinamismo y creatividad arquitectónica.

El Aeropuerto Internacional de Bao'an de Shenzhen, inaugurado en 1991, es uno de los principales hubs aéreos de China. La Terminal 3, que comenzó a operar en 2013, cuenta con un área comercial de 33,000m y más de 300 puntos comerciales, convirtiéndose en un epicentro de compras y experiencias para los viajeros. El año pasado el aeropuerto contó con un total de 59 millones de viajeros.

De esta manera, Enrique Tomás no solo afianza su apuesta por los aeropuertos como estrategia de alcance y visibilidad como ha venido haciendo los últimos años, sino que también se establece como su modelo de expansión internacional, apostando en esta ocasión por un aeropuerto de gran transito anual en una economía dinámica y en expansión para “poner al jamón en el lugar que se merece en el mundo”, según su CEO, Enrique Tomás Ruiz. “En un país como China, con una cultura tan arraigada y particular, es fundamental contar con el apoyo de empresas locales como Puente China y las hermanas Qi, que además son amigas mías desde hace tiempo. Pero nos reafirmamos en nuestra creencia de que el jamón no se puede enviar, hay que llevarlo y enseñarlo. En un país con un amor por la gastronomía como China aún más. Pero estamos seguros de que pronto amarán nuestro producto tanto como nosotros” ha concluido el empresario.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás se dedica a la venta de jamón ibérico desde 1982 con el objetivo de ponerle nombre al jamón en el mundo. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional que actualmente dispone de una red de más de cien tiendas, por todo el mundo. En sus diferentes tipos de establecimientos, Enrique Tomás ofrece diferentes maneras de adquirir y degustar “el mejor producto gastronómico del mundo” Enriquetomas.com

