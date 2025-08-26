Enrique Tomás amplía su red con nuevas aperturas en Madrid y Cuenca

(Información remitida por la empresa firmante)

Dos espacios que refuerzan la apuesta de la marca por estar presente en los principales puntos de tránsito de los viajeros

Barcelona, 26 de agosto de 2025 – Enrique Tomás, marca líder en el mundo del jamón ibérico, continúa su plan de expansión con la apertura de dos nuevos puntos de venta en ubicaciones estratégicas: uno en la Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, inaugurado este mes de agosto, y otro en la Estación de Alta Velocidad Cuenca Fernando Zóbel, operativo desde junio.

Nuevo punto de venta en el Aeropuerto de Madrid – T4, Puertas J

En la zona de embarque, junto a las Puertas J de la Terminal 4, los viajeros ya pueden disfrutar de una selección de productos emblemáticos de la marca: sobres de jamón y embutidos, vinos, snacks y más.

El nuevo espacio cuenta además con zona de sitting, para que los clientes puedan degustar los productos in situ antes de embarcar.

“Queremos estar presentes en esos momentos en los que el viajero busca calidad, sabor y un recuerdo auténtico de nuestra gastronomía antes de volar”, afirma Enrique Tomás, fundador de la compañía.

Nueva cafetería Enrique Tomás en Cuenca Fernando Zóbel

También se ha inaugurado la cafetería Enrique Tomás en la estación de Alta Velocidad Cuenca Fernando Zóbel, un espacio que combina la oferta de productos ibéricos con servicio de cafetería y opciones rápidas para viajeros. La apertura refuerza el compromiso de la marca por ofrecer calidad en entornos de alta afluencia y facilitar que tanto turistas como clientes locales disfruten de una experiencia completa.

Con estas dos nuevas aperturas, Enrique Tomás suma ya más de 100 puntos de venta en todo el mundo, afianzando su objetivo de acercar el mejor jamón ibérico a todos los públicos, en cualquier momento y lugar.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

