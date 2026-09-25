Enrique Tomás celebra el Día del Jamón por partida doble

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía conmemora el 28 de septiembre con promociones especiales, coincidiendo con el 60 cumpleaños de Enrique Tomás Ruiz

Los suscriptores de la marca contarán además con ventajas y sorpresas exclusivas

Barcelona, 25 de septiembre de 2026 – El Día del Jamón es una fecha especialmente señalada para Enrique Tomás. No solo porque pone en valor el producto que ha acompañado a la compañía desde sus orígenes, sino porque este año coincide con el 60 cumpleaños de su fundador, Enrique Tomás Ruiz.

Para la compañía, esta fecha va más allá de poner el jamón en el centro. Es una oportunidad para reivindicar todo lo que representa: gastronomía, cultura, tradición y, sobre todo, la posibilidad de compartir alrededor de una mesa. Por ello, la marca líder de jamón ibérico ha preparado para el 28 de septiembre promociones especiales para sus clientes y ventajas exclusivas para quienes forman parte de su comunidad de suscriptores.

Celebrar el jamón, celebrar lo que compartimos

Para Enrique Tomás, el Día del Jamón es también una oportunidad para acercar todavía más el producto a sus clientes y reivindicar esos momentos que se crean alrededor de él.

Porque detrás de cada plato de jamón hay mucho más que un producto: hay una conversación, una comida compartida, una celebración o simplemente el placer de parar y disfrutar.

Promociones especiales para celebrar el Día del Jamón

Durante la jornada del 28 de septiembre, los pedidos realizados a través de la web de Enrique Tomás podrán beneficiarse de diferentes promociones en función del importe de la compra, siempre que el pedido incluya como mínimo un producto con jamón o paleta.

Para pedidos superiores a 70 euros:

Los clientes podrán disfrutar

de un 10% de descuento.

Los suscriptores, además del descuento, recibirán GRATIS un Caldo de pollo Gourmet con jamón ibérico de Gallina Blanca y unas virutas de jamón.

Para pedidos superiores a 140 euros:

La promoción ascenderá a un 15% de descuento en la web.

Los suscriptores, además del descuento, contarán con un Pack Cobranding GRATIS.

Descúbrelos en: Día del jamón con Enrique Tomás | Enrique Tomás

En todas las tiendas Enrique Tomás

La celebración también llegará a las tiendas de la marca. Durante el 28 de septiembre, los clientes podrán disfrutar de un 5% de descuento en toda la tienda, además de promociones especiales en una selección de productos.

Con esta iniciativa, Enrique Tomás quiere compartir una fecha que forma parte de la identidad de la compañía y hacerlo junto a quienes han acompañado a la marca a lo largo de los años.

El Día del Jamón se convierte así en una celebración del producto, pero también de todo lo que sucede alrededor de él. Porque para Enrique Tomás, el jamón es mucho más que un producto: es cultura, tradición y una forma de compartir.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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