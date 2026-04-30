Enrique Tomás convierte el bocadillo de jamón en memoria para el Día de la Madre - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva flauta de masa madre con jamón ibérico que pone el foco en los sabores de siempre

La evolución constante de la marca para elevar la calidad de un clásico

Barcelona, 30 de abril del 2026— Este Día de la Madre, Enrique Tomás pone el foco en uno de los gestos más cotidianos y, a la vez, más memorables de nuestra infancia: el bocadillo que preparaban nuestras madres.

La marca presenta su nueva flauta de masa madre con jamón ibérico , una propuesta que va más allá del producto para conectar con una idea sencilla pero poderosa: hay sabores que nos devuelven directamente a casa.

Porque antes de ser tendencia gastronómica, el bocadillo fue cuidado, rutina y cariño. Fue recreos, excursiones, meriendas. Y, sobre todo, fue madre.

El bocadillo que nos hizo crecer. En España, el bocadillo de jamón forma parte de la memoria colectiva de varias generaciones. No solo por su sabor, sino por lo que representa: el gesto de preparar algo para otro, de cuidar sin hacer ruido, de estar sin estar.

“Todos hemos tenido ese bocadillo que sabía diferente. Y no era solo por el jamón, sino por quién lo preparaba”, explican desde el equipo de Enrique Tomás.

Con motivo del Día de la Madre, la marca lanza su nueva flauta de masa madre con jamón ibérico, una combinación que une tradición e innovación con un claro componente emocional.

Bajo el concepto “La mejor madre también está en el pan”, la campaña pone en valor no solo la calidad del producto, sino todo lo que representa:

ese equilibrio entre lo esencial (el pan, el jamón) y lo invisible (el cariño, el recuerdo, el tiempo compartido).

Crujiente por fuera, tierna por dentro , la nueva flauta de masa madre se convierte así en algo más que un bocadillo: en una forma de revivir momentos.

Más que un lanzamiento gastronómico, el bocadillo se presenta como un “portal” capaz de activar memorias: una cocina, una mesa, un momento compartido con mamá que hoy se transforma en nostalgia.

Con esta iniciativa, la marca invita a redescubrir el valor de los pequeños gestos y de los sabores que acompañan toda una vida. Porque, en muchos casos, volver a casa no empieza con un viaje. Empieza con un sabor.

Y es precisamente ahí donde esta propuesta cobra sentido: en ofrecer un bocadillo que, sin pretender sustituir ese recuerdo, se acerque lo máximo posible a él.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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