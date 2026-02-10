Enrique Tomás y Ditaly se unen con el lanzamiento de una pizza que fusiona sabor ibérico y carácter italiano - Enrique Tomás

Esta pizza napolitana, que aún tradición italiana con la excelencia del jamón de Enrique Tomás, ya está disponible en todos los restaurantes Ditaly.

Madrid, 10 de febrero de 2026.- Ditaly, la marca de restauración italiana contemporánea, se une a Enrique Tomás, firma de referencia en la producción de jamón ibérico, para el lanzamiento de una nueva pizza que celebra el encuentro entre dos grandes tradiciones culinarias: la italiana y la española. Bajo el concepto “Sabor ibérico, carácter italiano”, y fruto del trabajo conjunto de ambas marcas, llega a todos los restaurantes Ditaly la Pizza Ibérica, una creación que pone el foco en la calidad del producto y en su origen, con una selección cuidada de ingredientes y una elaboración pensada para respetar y elevar la esencia del jamón ibérico.

La Pizza Ibérica parte de una base hecha con la mejor materia prima italiana, harina Molino Dallagiovanna, fermentada durante 48 horas para conseguir un mejor alveolado y un sabor mucho más intenso, tomate D.O. San Marzano y mozzarella fior di latte, a la que se suman el sabor de la paleta y el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Selección de Enrique Tomás. Para finalizar, se completa con rúcula fresca y un toque de AOVE, dando como resultado una pizza napolitana contemporánea equilibrada y sabrosa, en la que el ibérico se integra de forma natural con el resto de los ingredientes. La Pizza Ibérica pasa a formar parte de la familia más exclusiva de la carta de DITALY, “pizzas de firma”, y permanecerá como una edición limitada.

Esta colaboración nace de una visión compartida en torno al producto y al respeto por los procesos. Una alianza que pone en valor el origen y que demuestra cómo dos marcas con identidades propias pueden encontrarse sin perder su personalidad. Ditaly aporta su interpretación de la cocina italiana contemporánea, basada en ingredientes de calidad y recetas honestas, mientras que Enrique Tomás suma su experiencia en la selección y curación del jamón ibérico, un emblema de la gastronomía española, elaborado a partir de una selección de los mejores ejemplares de cerdos ibéricos y curado durante largos periodos para alcanzar su máxima expresión.

El jamón y la paleta ibéricos utilizados en esta pizza han sido seleccionados específicamente para este formato, buscando un equilibrio entre jugosidad, aroma y sabor, y adaptándose a una propuesta pensada para compartir y disfrutar en mesa.

Esta creación refleja la manera en la que Ditaly entiende la cocina italiana, respetuosa con el producto, abierta a nuevas influencias y pensada para sorprender desde su horno. Una colaboración que nace de la afinidad entre marcas y de una forma compartida de entender la gastronomía.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

Sobre Ditaly

Fundado en el año 2019, Ditaly ha creado su propio concepto de restauración especializado en cocina italiana al horno que homenajea la tradición culinaria italiana. Ditaly está integrado en el grupo zaragozano LMssLM, creado en el año 2000, compañía en continua innovación y que con Ditaly cuenta con tres marcas (La Mafia se sienta a la mesa, Ditaly y La Boutique Trattoria Viajera) con más de 100 unidades operativas y un obrador propio. Ditaly cuenta con 22 restaurantes distribuidos a lo largo de la geografía española y planean nuevas aperturas próximamente.

