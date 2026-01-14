Enrique Tomás inaugura su primer local en Chile y refuerza su expansión internacional - Enrique Tomás

La firma española, referente en la selección de jamón ibérico, abre un nuevo espacio gastronómico en Costanera Center, Santiago

Una experiencia gastronómica que acerca la tradición española al paladar chileno

Barcelona, 14 de enero de 2026 - Enrique Tomás, marca española líder en la selección de jamón ibérico, continúa avanzando en su estrategia de expansión internacional con la apertura de su primer local en Chile. Este nuevo espacio gastronómico mantiene intacta la esencia, la calidad y la tradición de la gastronomía ibérica, acercando uno de los productos más emblemáticos de España al público chileno.

El establecimiento se ubica en la quinta planta de Costanera Center, uno de los centros comerciales más relevantes de Sudamérica y uno de los principales puntos de interés turístico de la ciudad de Santiago. Concebido como un espacio gastronómico, el local ofrece una cuidada propuesta culinaria en la que el jamón ibérico y los productos ibéricos seleccionados son los grandes protagonistas, permitiendo a los clientes disfrutar de una experiencia auténtica y diferencial.

Esta nueva apertura se suma a la red internacional de locales de Enrique Tomás, presente ya en países como Argentina, Perú, China, República Dominicana y Puerto Rico, consolidando su presencia en Latinoamérica y reforzando su objetivo de posicionar el jamón ibérico como un referente gastronómico a nivel global.

“Queremos que cada persona que visite nuestro nuevo local no solo descubra la tradición española, sino que viva una auténtica experiencia sensorial “- Equipo Enrique Tomás.

Sin cambios en la excelencia del producto

La llegada de Enrique Tomás a Chile se realiza sin comprometer su filosofía de calidad. Todas las piezas que se comercializan en el país pasan por el mismo riguroso proceso de selección y triple control de calidad que en España. Solo aquellos jamones que cumplen con los exigentes estándares de la marca forman parte de la oferta internacional, garantizando así una experiencia fiel a los valores de excelencia que definen a Enrique Tomás.

Un enclave estratégico en Santiago

El nuevo local se encuentra en Costanera Center, situado en la comuna de Providencia, Santiago, concretamente en la quinta planta del complejo. Este centro comercial es uno de los mayores de Sudamérica y uno de los más visitados por turistas nacionales e internacionales, convirtiéndose en un enclave estratégico para la marca.

Con más de 104 establecimientos en todo el mundo, Enrique Tomás reafirma su posición como referente internacional del jamón ibérico, llevando el sabor más representativo de la gastronomía española a nuevos mercados, culturas y públicos.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

