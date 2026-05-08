Enrique Tomás inspira en ‘Inspiring Talents’ con una ponencia sobre excelencia, expansión y jamón ibérico - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

El fundador de la marca compartió su trayectoria personal y profesional, acercando al público a los orígenes de la empresa

Barcelona, 9 de marzo de 2026— El edificio de oficinas ALTA DIAGONAL, propiedad del grupo alemán Deka Immobilien Investment GmbH y gestionado por la consultora CBRE, acogió una nueva edición de las jornadas ‘Inspiring Talents’, que contó con la participación de Enrique Tomás. Bajo el título “Jamón, excelencia y expansión”, el fundador de la compañía ofreció una ponencia centrada en su trayectoria personal y profesional, acercando a los asistentes a los orígenes de la marca y a la evolución de un proyecto que ha convertido el jamón ibérico en una experiencia reconocida internacionalmente.

“Soy un tendero que se ha hecho grande; mi sueño siempre ha sido ponerle nombre al jamón”, explicó Enrique Tomás.

Enrique Tomás repasó la evolución del negocio y los orígenes de la compañía vinculados a la tienda familiar en la que creció. En ese entorno comenzó a trabajar desde muy joven, desempeñando funciones de apoyo en el negocio y atendiendo al cliente, lo que le permitió conocer de primera mano el comportamiento del consumidor.

Fue en esa etapa cuando identificó la importancia del jamón ibérico como producto. Tal y como explicó durante la ponencia, “me di cuenta rápidamente de que había clientas que venían cada semana, y cuando les vendía jamón siempre decían: ‘ahora vengo con mi marido’”. Esta dinámica le llevó a comprender que no se trataba de un producto más, sino de un producto con un componente emocional y de decisión compartida en el ámbito familiar.

“Ahí me di cuenta de que no era un producto más, era algo donde había una decisión familiar. Me di cuenta de que era un producto diferente, porque… ¿qué es lo que regalamos a alguien para decirle te quiero? Jamón”, señaló.

Con esa experiencia, decidió centrarse exclusivamente en el jamón ibérico y abrir su primera tienda en Badalona, iniciando un proyecto que, con el tiempo, se ha consolidado en una compañía con presencia internacional, basada en la especialización, la selección y la experiencia de producto.

En este contexto, la expansión internacional -con especial foco en Asia- se ha convertido en uno de los principales ejes estratégicos de la compañía. China ocupa un papel clave dentro de este plan de crecimiento, no solo como mercado prioritario, sino como plataforma de desarrollo para llevar el jamón ibérico a todo el mundo.

“Ya contamos con cinco tiendas en Asia y tenemos la oportunidad de seguir expandiéndonos en China de la mano de Puente China”, señaló.

El fundador también reflexionó sobre el valor de la especialización, la importancia de construir una cultura empresarial sólida y la transmisión del conocimiento dentro de la empresa:

“Trabajamos día a día para conseguir que el conocimiento, la cultura del producto y la manera de hacer las cosas lleguen a toda la compañía”, añadió.

La jornada permitió a los asistentes conocer de primera mano la historia, los valores y la visión de futuro de uno de los grandes referentes en la divulgación y puesta en valor del jamón ibérico. La experiencia estuvo acompañada además por una degustación de jamón de bellota 100% ibérico, guiada por un cortador presente durante toda la ponencia.

Jornadas ‘Inspiring Talents’ ALTA DIAGONAL: epicentro de talento e inspiración

Las jornadas ‘Inspiring Talents’ representan un espacio de intercambio de experiencias empresariales, así como un foro de discusión y debate sobre temas de actualidad. El evento está dirigido tanto a los trabajadores de ALTA DIAGONAL como al público en general. Durante las sesiones, se abordan y analizan diversas temáticas relacionadas con tecnología,

digitalización, emprendimiento, sostenibilidad y crecimiento personal, entre otros. A través de estas ponencias, los expertos comparten sus perspectivas basadas en su experiencia y

sector profesional.

Joana Ruiz, general manager de ALTA DIAGONAL, destaca que, tras nueve ediciones, ‘Inspiring Talents’ se ha consolidado como un referente clave para la comunidad empresarial.

Un entorno en el que se comparten perspectivas, se promueve el diálogo y nacen propuestas que permiten abordar con mayor solidez los desafíos económicos y empresariales actuales.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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