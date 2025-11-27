Enrique Tomás lanza una semana de descuentos de hasta el 40% por Black Friday - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Una oportunidad única para adelantar los regalos de Navidad con productos ibéricos seleccionados.

Barcelona, 27 de noviembre de 2025. – Con motivo del Black Friday y el lanzamiento de su nuevo producto, Sabor Ibérico, Enrique Tomás activa una semana de descuentos de hasta el 40% en productos seleccionados.

Del 24 al 30 de noviembre se han publicado distintas ofertas por categorías, con el objetivo de incentivar a los amantes del jamón ibérico a adelantar sus compras navideñas.

¿Por qué regalar jamón?

Además de ser una de las maneras más sabrosas de decir “te quiero”, los productos ibéricos de Enrique Tomás pueden conservarse en perfecto estado hasta seis meses fuera de la nevera antes de su consumo. Esto los convierte en un regalo práctico, gourmet y perfecto para preparar las fiestas con antelación.

Cuatro descuentos entre los que escoger.

La marca ha establecido distintos niveles de descuento según el tipo de producto, permitiendo encontrar opciones para todo tipo de necesidades:

10% en cestas y packs , ideales para regalar. Incluyen una amplia variedad de productos pensados tanto para los amantes del jamón como para quienes disfrutan del vino.

, ideales para regalar. Incluyen una amplia variedad de productos pensados tanto para los amantes del jamón como para quienes disfrutan del vino. 15% en sobres, embutidos y quesos , perfectos para tener la despensa preparada o para llevar como detalle a cenas y comidas durante la temporada festiva.

, perfectos para tener la despensa preparada o para llevar como detalle a cenas y comidas durante la temporada festiva. 20% en Sabor Ibérico, el nuevo lanzamiento de Enrique Tomás. Una caja premium pensada para regalar o disfrutar, disponible en cuatro calidades y compuesta por una cuidada selección: cinco sobres de jamón ibérico, un sobre de taquitos y un sobre de virutas.

“Estamos orgullosos de nuestro nuevo lanzamiento; creemos que hemos creado el regalo perfecto. Es elegante, premium y diseñado para los amantes del jamón ibérico”, añaden desde la firma.

40% en virutas y taquitos, una de las opciones más sabrosas y versátiles de la marca. Ideales para cocinar, mejorar platos o acompañar en el picoteo. Están disponibles en todas las calidades y se han convertido en uno de los favoritos para estas fechas.

Black Friday, una cita imprescindible.

Black Friday se ha consolidado como uno de los momentos más relevantes del año para Enrique Tomás. No solo por la activación de descuentos exclusivos, sino también porque permite a los clientes preparar con tiempo sus regalos de Navidad. Con esta campaña, la compañía reafirma su compromiso de acercar el mejor jamón ibérico a todos los hogares durante la época más especial del año.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

CONTACTOS DE PRENSA:

Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com

Paula Barjuan – paula.barjuan@enriquetomas.com

Emisor: Enrique Tomás