Enrique Tomás presenta "Jamón, la bandera que nos une": un proyecto para acercar posturas en torno al jamón

Barcelona, 30 de octubre de 2024 –

Enrique Tomás, líder en la selección de jamón ibérico y la empresa más importante del mundo en su comercialización, lanza un nuevo y ambicioso proyecto titulado "Jamón, la bandera que nos une", un programa audiovisual de formato video Podcast cuyo objetivo es demostrar que, incluso en un país conocido por su diversidad de opiniones y debates intensos, siempre existe un terreno común: el jamón.

El proyecto consiste en una serie de conversaciones distendidas, protagonizadas por personas de ideologías o circunstancias aparentemente opuestas, quienes, en torno a un plato de jamón, encontrarán puntos de encuentro. Enrique Tomás, como jamonero, estará presente en cada episodio, sirviendo de puente entre los invitados.

La periodista Cristina Cubero ha sido la encargada de presentar este programa. El primer episodio se ha grabado hoy 30 de octubre en el Auditorio de la Torre Diagonal One de Barcelona, una torre única en el mundo de 110 metros, en un entorno inmejorable con vistas al mar y a la Avenida Diagonal. Este capítulo ha reunido a dos figuras de destacada actualidad: Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y José Elías, un reconocido empresario propietario de diferentes empresas como Audax o La Sirena. A pesar de sus trayectorias y posiciones ideológicas a menudo contrapuestas, han compartido una conversación cercana gracias al jamón, en un ambiente donde el respeto y el diálogo han sido los protagonistas. En la conversación, distendida pero no falta de intensidad, se han abordado temas que más desde la sanidad, vivienda, impuestos, y servicios básicos hasta, como no, el papel de empresarios y sindicatos en el futuro del país

En palabras de Enrique Tomás, CEO y fundador de la compañía: "Este es un proyecto que he tenido en mente durante muchos años. Vivimos en un país donde no siempre estamos de acuerdo, y pese a la posible polarización hay que recordar que estar en desacuerdo es positivo. Es bueno discutir, pero con respeto. A veces, lo que necesitamos es encontrar esos puntos que nos unen, y uno de ellos, sin duda, es el jamón. Ya seas del Barça o del Madrid, del PP o del PSOE, andaluz o catalán, el jamón es nuestra bandera común, y este proyecto es nuestra forma de acercar posturas y tender puentes a través de ella."

A este primer episodio han asistido numerosas personalidades, como numerosos cónsules de diferentes países, así como referentes del mundo de la empresa y la comunicación; directivos de compañías como Coca-Cola, CEAPI, Filmax, Halcón Viajes, La Caixa, Vicky Foods o Noel entre otros. Además, la compañía Emperador Properties ha sido colaborador destacado de este proyecto ya que es empresa propietaria de la Torre Diagonal One. De hecho, el grupo también ha “maridado” la conversación con productos de las bodegas Fundador, también propiedad de la compañía.

Empresa multifacética y solidaria

Enrique Tomás es también una empresa comprometida con la cultura, el deporte y el bienestar social. Para alcanzar sus objetivos, realiza diversas iniciativas en sectores como la música, con alianzas junto a David Bisbal, Estopa, Mojinos Escozíos y su colaboración con los Latin Grammy, así como en el deporte, con presencia en estadios de fútbol y baloncesto, participando en Casa España durante los Juegos Olímpicos de París, destacando ser el “Seleccionador nacional del Jamón”, título que le otorga su patrocinio con la selección española masculina y femenina de fútbol. Pero, además, Enrique Tomás tiene un fuerte carácter social, con diferentes proyectos solidarios realizados para mejorar la vida de las personas. Un ejemplo fue el concierto benéfico Unidos por la Paz, celebrado en la Sagrada Familia en diciembre de 2023, con la participación de Pasión Vega y David Bisbal, que recaudó fondos para los damnificados de la guerra.

En este sentido también se enmarca "Jamón, la bandera que nos une", ya que busca ir más allá de las diferencias y resaltar cómo un símbolo tan arraigado en la cultura española como el jamón, que puede ser un espacio de consenso y orgullo compartido.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

