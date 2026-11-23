Enrique Tomás presenta su nueva web y da un paso más en su evolución hacia la cultura mediterránea - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

La compañía renueva su experiencia digital para trasladar una nueva visión de marca que une el conocimiento del jamón, el estilo de vida mediterráneo y el placer de saber elegir.

El lanzamiento coincide con Black Friday, una oportunidad para descubrir una nueva forma de explorar y elegir productos gastronómicos a través de su página web

Barcelona, 23 de noviembre del 2026 – Enrique Tomás presenta su nueva página web, www.enriquetomas.com, una plataforma que refleja una nueva etapa en la evolución de la compañía y su voluntad de llevar la cultura del jamón más allá del producto. Tras más de cuatro décadas dedicadas a seleccionar, conocer y acercar el jamón a todos los públicos, la marca amplía su universo para conectar con una forma de entender la gastronomía y disfrutar de la vida: la cultura mediterránea.

Desde sus orígenes en 1982, Enrique Tomás ha construido su identidad alrededor del conocimiento y la selección del jamón. Una especialización que sigue siendo el corazón de la compañía y que ahora se proyecta hacia un territorio más amplio, donde la gastronomía se entiende también como una experiencia social y cultural.

Sentarse alrededor de una mesa, disfrutar sin prisas, elegir productos de calidad, y compartir lo mejor con los demás son algunos de los valores que definen esta nueva visión.

Del producto a la cultura: una nueva forma de entender Enrique Tomás

El jamón continúa siendo el protagonista y la esencia de la marca. El Mediterráneo representa el universo que lo rodea: una forma de vivir vinculada al disfrute, la generosidad, la hospitalidad y el valor del tiempo compartido. Y, en el centro de ambos, permanece una actitud que acompaña a Enrique Tomás desde sus inicios: saber elegir.

Una filosofía que va más allá de seleccionar una buena pieza de jamón. Significa elegir la calidad, prestar atención a lo que consumimos, valorar los pequeños momentos y decidir con quién queremos compartirlos. Una manera de entender la vida que conecta con los valores mediterráneos y que la compañía quiere proyectar a una audiencia cada vez más amplia e internacional. Esta evolución no supone dejar atrás los orígenes, sino ampliar su significado . La experiencia acumulada durante más de 40 años seleccionando jamón es el punto de partida para construir una marca que quiere representar también la cultura gastronómica que existe alrededor de él.

La nueva página web es uno de los primeros grandes reflejos de esta evolución. Con una identidad visual renovada, un diseño más intuitivo y una presentación más cuidada de los productos, la plataforma busca ofrecer una experiencia de navegación y compra más inspiradora, en la que el usuario pueda descubrir no solo qué comprar, sino también cómo disfrutarlo.

Las imágenes adquieren un papel protagonista y presentan el jamón y el resto de los productos gastronómicos en diferentes momentos de consumo, trasladando al entorno digital una visión más lifestyle de la marca.

Entre las nuevas funcionalidades destaca el personalizador de cestas, una herramienta que permite crear una selección propia de productos según los gustos y preferencias de cada usuario. Una forma de poner en práctica una de las ideas centrales de la marca: cada persona tiene su manera de elegir y cada momento merece una selección diferente.

Black Friday: una nueva forma de elegir

El lanzamiento de la nueva web coincide con Black Friday, una de las grandes citas comerciales del año. Para Enrique Tomás, este momento representa también una oportunidad para dar a conocer su nueva experiencia digital y acercar su universo gastronómico a más consumidores.

En este contexto, la compañía presenta la Colección Bon Vivant, un nuevo pack que reúne una cuidada selección de productos ibéricos y propuestas de maridaje, con vino Albert Tomás o Cava Juvé & Camps. Todo lo necesario para vestir la mesa, celebrar los buenos momentos y hacer de cualquier encuentro una ocasión especial. Con motivo de su lanzamiento, esta primera referencia estará disponible durante toda la semana con un 25% de descuento.

Además, durante toda la semana, los clientes podrán disfrutar de precios especiales de hasta el 40% en una selección de productos de la web. Y el viernes, coincidiendo con Black Friday, Enrique Tomás desvelará una sorpresa especial a través de sus diferentes canales de comunicación.

Con esta renovación, la marca inicia una nueva etapa en su comunicación y presencia digital. Una evolución que mantiene intacta su especialización en el jamón y amplía su territorio hacia una cultura mediterránea contemporánea, donde elegir bien, disfrutar sin prisas y compartir lo mejor forman parte de una misma manera de vivir.

Porque el jamón es el producto, el Mediterráneo es el universo y saber elegir es la actitud que define a Enrique Tomás desde 1982.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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Laia Gómez – laia.gomez@enriquetomas.com / Tel. +34 664 39 57 71

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