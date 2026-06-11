Enrique Tomás presenta su nuevo modelo de quiosco gastronómico en la Estación de Sants en Barcelona - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Un formato compacto, flexible y pensado para el viajero que busca una experiencia rápida sin renunciar a la calidad

Barcelona, 11 de junio de 2026 – Enrique Tomás continúa innovando en el sector de la restauración y el travel retail con la puesta en marcha de su nuevo modelo de quiosco gastronómico en la estación de Barcelona Sants. Se trata de un concepto propio diseñado para acercar la experiencia Enrique Tomás a espacios reducidos de alta afluencia, ofreciendo una solución ágil, eficiente y fácilmente escalable.

Con apenas 2x2 metros, el nuevo quiosco concentra una selección de los productos más representativos de la marca: bocadillos de jamón recién preparados, sobres de jamón ibérico, snacks y co-bradings, bebidas y café. Una propuesta pensada para responder a una realidad cada vez más habitual: viajeros con poco tiempo que buscan una opción de calidad antes de subir a un tren o continuar su trayecto.

Más que un punto de venta, el nuevo formato se concibe como un auténtico "pit stop gastronómico". Un espacio donde el consumidor puede resolver una comida, un desayuno o una compra de última hora en cuestión de minutos, sin renunciar a la experiencia y al producto que caracterizan a la compañía.

La idea nace de una realidad cada vez más presente en los entornos de movilidad: los viajeros disponen de menos tiempo, realizan compras más inmediatas y buscan soluciones capaces de adaptarse a trayectos cortos, horarios ajustados y decisiones de última hora. Del mismo modo que un pit stop permite continuar el viaje sin perder ritmo, el nuevo quiosco de Enrique Tomás ha sido diseñado para cubrir una necesidad concreta de forma rápida, cómoda y eficaz.

Esta evolución responde también a una transformación más amplia del travel retail. Estaciones, aeropuertos y terminales están incorporando cada vez más formatos compactos y de conveniencia, concebidos para facilitar compras rápidas sin abandonar el recinto y ofreciendo exactamente aquello que el viajero necesita en cada momento. En este contexto, Enrique Tomás traslada su propuesta gastronómica a un formato capaz de integrarse en espacios de alta rotación sin perder la esencia de la marca.

La primera implantación de este modelo en una gran estación ferroviaria llega en Barcelona Sants, uno de los principales nodos de movilidad de España.

La elección de Sants no es casual. La estación recibe actualmente cerca de 30 millones de viajeros al año y es la segunda de España por volumen de pasajeros. Además, los planes de ampliación previstos para los próximos años contemplan un importante crecimiento de la infraestructura, con estimaciones que apuntan a cerca de 75 millones de viajeros anuales en 2030. En un entorno donde cada minuto cuenta y donde la movilidad exige soluciones cada vez más ágiles, formatos como este adquieren una relevancia estratégica creciente.

Su ubicación permite a Enrique Tomás mantener su presencia en la estación mientras avanzan los trabajos de transformación y adaptación de determinados espacios comerciales, demostrando la capacidad del formato para integrarse en entornos dinámicos y en constante evolución.

Este nuevo concepto responde además a una visión estratégica de futuro. Frente a los modelos tradicionales de restauración, que requieren grandes superficies e importantes inversiones operativas, los quioscos permiten una implantación rápida, flexible y eficiente en ubicaciones donde cada metro cuadrado cuenta. Su diseño optimizado facilita una operativa más ágil, reduce los tiempos de servicio y permite ofrecer una experiencia de compra fluida, alineada con las expectativas del consumidor actual, que prioriza la rapidez, la autonomía y la comodidad.

Además, el nuevo quiosco incorpora café de la marca italiana Illy, una de las referencias internacionales más reconocidas del sector. Esta incorporación forma parte de la apuesta de Enrique Tomás por elevar la experiencia del consumidor en todos los momentos de consumo, seleccionando partners que compartan sus mismos estándares de calidad.

El objetivo es ofrecer al viajero una propuesta completa, donde un café excelente acompañe a la perfección productos tan emblemáticos como el jamón ibérico, convirtiendo cada parada en una experiencia gastronómica rápida pero cuidada al detalle.

Con esta iniciativa, la compañía da un paso más en su estrategia de innovación comercial y reafirma su objetivo de seguir acercando el jamón a millones de personas a través de formatos cada vez más accesibles, versátiles y adaptados a la vida actual.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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