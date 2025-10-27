Enrique Tomás presenta Perlas de Jamón, la nueva joya gastronómica para hoteles y restauración de alta gama

(Información remitida por la empresa firmante)

Innovación y excelencia en un formato que eleva la experiencia del jamón ibérico. Una propuesta sofisticada diseñada para inspirar la alta gastronomía.

Barcelona, 27 de octubre de 2025 — Enrique Tomás, referente internacional en el mundo del jamón ibérico, presenta su último producto, las Perlas de Jamón, una creación inédita que combina artesanía, innovación y excelencia culinaria. Un producto concebido para ofrecer una experiencia gourmet única y elevar la propuesta gastronómica de hoteles, restaurantes y caterings de alto nivel.

Delicadas y sorprendentes, las Perlas de Jamón nacen a partir de las virutas más próximas al hueso, las que concentran mayor intensidad, aroma y profundidad de sabor. Estas pequeñas joyas se conservan cuidadosamente en aceite de oliva, manteniendo intacta su esencia y textura durante años. Un formato natural, de larga vida —hasta cinco años en conserva— que convierte al jamón ibérico en una experiencia tan práctica como refinada. Su versatilidad las hace ideales para realzar aperitivos, menús degustación o creaciones de autor, aportando un toque distintivo de sofisticación y autenticidad.

“Con las Perlas de Jamón damos un paso más en nuestro compromiso con la innovación gastronómica. Es una nueva forma de disfrutar del jamón, pensada para profesionales que buscan sorprender y emocionar desde la excelencia”, afirma Albert Tomás, director general de Enrique Tomás.

El producto se presenta en un pack de cuidada elegancia, acompañado de picos artesanos Obando en forma de cuchara, creados especialmente para degustar las Perlas con precisión y delicadeza. Su diseño se integra con discreta distinción en los espacios de restauración y hospitalidad de más alto nivel.

El lanzamiento tuvo lugar la pasada semana en Sevilla, en un evento exclusivo con directores de los principales hoteles de España y Portugal, donde se pudo descubrir el potencial culinario de este nuevo formato. Con las Perlas de Jamón, Enrique Tomás reafirma su liderazgo en la evolución del jamón hacia una experiencia contemporánea, sofisticada y universal.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

