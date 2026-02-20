Enrique Tomás presente en Il Ballo del Doge, la fiesta de Carnaval más exclusiva de Venecia - Enrique Tomás

El emblemático baile, organizado por la diseñadora Antonia Sautter, contó con la presencia de la marca española líder en jamón ibérico.

Un evento de referencia internacional que reúne a destacadas personalidades del arte, la moda, la cultura y la alta sociedad.

Venecia, 20 de febrero de 2026 – Enrique Tomás, marca líder en jamón ibérico, ha tenido el honor de participar en uno de los acontecimientos sociales y culturales más exclusivos del calendario internacional: Il Ballo del Doge.

El evento más emblemático y sofisticado del año

Como cada año, se ha celebrado la fiesta privada más esperada y exclusiva del Carnaval de Venecia, creada por la diseñadora Antonia Sautter. Un acontecimiento único que reúne a destacadas personalidades de la sociedad italiana e internacional, entre ellas la reconocida actriz Emma Thompson.

La 33.ª edición del evento congregó a más de 400 invitados, disfrazadas según la temática “MoreAmore”, y tuvo lugar en el histórico enclave de la Scuola Nuova della Misericordia, que para la ocasión se transformó en un escenario incomparable. Más de 100 artistas, sesiones de DJ, bailarines de La Scala y espectaculares acróbatas aéreos dieron forma a una velada única, tan sorprendente como inolvidable.

En esta edición, el evento quiso contar con Enrique Tomás para aportar el toque premium y gourmet que define a la marca. Diseñadores, estilistas, empresarios y celebridades pudieron degustar uno de los grandes tesoros de la gastronomía española y deleitar los paladares más exigentes.

Una presencia que refleja excelencia y prestigio

La participación de Enrique Tomás en un escenario de tan alto prestigio internacional no es fruto del azar. La excelencia de sus productos, resultado de la tradición, la dedicación y la exigencia en cada detalle, permite que la marca esté presente en los eventos más exclusivos del mundo. Porque cuando la calidad es auténtica, no entiende de fronteras.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

