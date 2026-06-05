Enrique Tomás refuerza su apuesta por el turismo con un espacio en el Aeropuerto de Palma de Mallorca

Enrique Tomás refuerza su apuesta por el turismo internacional con un nuevo espacio en el Aeropuerto de Palma de Mallorca - Enrique Tomás

(Información remitida por la empresa firmante)

Enrique Tomás refuerza su apuesta por el turismo internacional con un nuevo espacio en el Aeropuerto de Palma de Mallorca

La compañía inaugura un establecimiento de cerca de 400 m en uno de los principales aeropuertos de Europa, por el que transitan más de 30 millones de pasajeros al año.

Barcelona, 05 de junio de 2026 – Enrique Tomás continúa consolidando su presencia en algunos de los principales puntos de tránsito del país con la apertura de un nuevo establecimiento en el Aeropuerto de Palma de Mallorca, una de las infraestructuras aeroportuarias más relevantes del Mediterráneo y puerta de entrada para millones de visitantes internacionales cada año.

Ubicado en la planta de facturación, antes del control de seguridad, el nuevo espacio cuenta con cerca de 400 m diseñados para ofrecer una experiencia gastronómica completa y adaptada al ritmo del viajero . El establecimiento combina una amplia oferta de productos ibéricos y restauración con un servicio ágil y de calidad, permitiendo que tanto residentes como turistas puedan disfrutar de uno de los grandes iconos de la gastronomía española antes de iniciar su viaje.

La apertura supone un paso estratégico para Enrique Tomás en uno de los destinos turísticos más importantes de Europa. Con más de 30 millones de pasajeros anuales, el Aeropuerto de Palma de Mallorca representa un escaparate privilegiado para acercar la cultura del jamón a visitantes procedentes de todo el mundo y reforzar el posicionamiento internacional de la marca.

Uno de los grandes atractivos del nuevo establecimiento es su amplia terraza exterior, concebida como un espacio donde disfrutar de una experiencia gastronómica relajada antes de volar. Especialmente relevante durante los meses de verano, la terraza contará además con el apoyo de Damm, reforzando su propuesta como punto de encuentro para viajeros y visitantes.

La adjudicación del espacio hasta el año 2032 refleja la apuesta a largo plazo de Enrique Tomás por el canal travel retail y por ubicaciones estratégicas capaces de proyectar la excelencia gastronómica española ante una audiencia global.

"Palma de Mallorca es mucho más que un aeropuerto; es uno de los grandes puntos de conexión entre España y el mundo. Estar presentes aquí nos permite seguir cumpliendo nuestra misión de llevar la cultura del jamón cada vez más lejos y acercarla a millones de personas cada año", afirma Albert Tomás, CEO de Enrique Tomás.

Con esta apertura, Enrique Tomás continúa reforzando su liderazgo en el canal travel retail, consolidando una estrategia de crecimiento basada en ubicaciones de alto valor, experiencias gastronómicas de calidad y la internacionalización de la cultura del jamón.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

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Emisor: Enrique Tomás