Enrique Tomás refuerza su posicionamiento en HIP 2026 y muestra su visión de la restauración en aeropuertos

Albert Tomás, CEO de Enrique Tomás, y Manuel Carrasco, CMO de Hamburdehesa, exponen en IFEMA el caso Food Market Sevilla como ejemplo de profesionalización y apuesta por el producto local en entornos de alto tránsito

Madrid, 19 de febrero de 2026 – La 10ª edición de HIP – Horeca Professional Expo, celebrada en IFEMA Madrid, ha reunido esta semana a más de 60.000 profesionales del sector Horeca, consolidándose como el mayor encuentro europeo de innovación en restauración, tecnología y nuevos modelos de negocio.

En este contexto, Enrique Tomás ha participado como ponente para compartir su proceso de profesionalización y su modelo de restauración en aeropuertos, tomando como caso de referencia el proyecto Food Market Sevilla.

La presencia en HIP refuerza el posicionamiento de la compañía dentro del ecosistema Horeca, especialmente en el ámbito de la restauración en espacios de alto tránsito, donde la marca ha consolidado una estrategia de crecimiento basada en producto local, identidad territorial y experiencia gastronómica.

“En Enrique Tomás estamos viviendo un proceso de cambio y profesionalización que permite que proyectos como el Food Market de Sevilla se hagan realidad. Nuestro objetivo desde la creación de la marca siempre ha sido ponerle nombre al jamón en el mundo. Muy pronto entendimos que los aeropuertos eran el escaparate global perfecto para posicionarnos como marca", afirmó Albert Tomás durante su intervención.

Food Market Sevilla: una nueva forma de entender la restauración en aeropuertos

Una propuesta innovadora que ha transformado la manera de consumir dentro de los aeropuertos, apostando por una oferta gastronómica variada, de calidad y con identidad local. Durante su intervención, Albert Tomás, CEO de Enrique Tomás, estuvo acompañado por Manuel Carrasco, CMO de Hamburdehesa, una de las marcas colaboradoras en el espacio.

“No se trata de un espacio estándar que podría encontrarse en cualquier aeropuerto. Aquí conviven una zona de tapas, una zona de pizza y productos representativos de la gastronomía local”, se explicó durante la presentación.

Food Market marca un antes y un después en la restauración en espacios de alto tránsito, demostrando que es posible comer bien, apostar por producto local y ofrecer una experiencia cuidada incluso en un aeropuerto. Ubicado en el aeropuerto de Sevilla, el Food Market invita tanto a viajeros como a público local a disfrutar de una propuesta gastronómica única que combina autenticidad, creatividad y excelencia culinaria.

"No es solo estar presentes en aeropuertos, sino transformar la experiencia del viajero, ofreciendo productos de calidad que respeten la tradición y, al mismo tiempo, innoven. Cada receta y cada marca tienen un guiño a la ciudad”, declaró Albert Tomás.

Desde sus orígenes como negocio familiar hasta su consolidación en aeropuertos nacionales e internacionales, Enrique Tomás demuestra que tradición e innovación pueden convivir para redefinir la experiencia gastronómica. La marca continúa evolucionando hacia un modelo cada vez más profesionalizado y escalable, capaz de integrar identidad local, calidad gastronómica y experiencia en entornos estratégicos como los aeropuertos.

Sobre Enrique Tomás

Enrique Tomás es el Seleccionador Nacional del Jamón. La única compañía especializada en elegir el mejor jamón ibérico de sus diferentes orígenes, pieza por pieza, con un criterio de calidad única para poner a disposición del público el mejor producto gastronómico que existe. Su objetivo es ponerle nombre al jamón en el mundo y poner a este producto en el lugar que se merece. Para lograrlo lleva desde 1982 dedicado a su selección y comercialización. Lo que empezó como un negocio en el mercado de La Salud en Badalona (Barcelona), es hoy en día una empresa internacional con diferentes áreas de negocio: desde más de un centenar de tiendas a nivel global, a soluciones de calidad para la gran distribución, productos gourmet en colaboración con grandes marcas, eventos y diferentes innovaciones con el que llevar el jamón y otros productos selectos ibéricos a todos los públicos posibles. Más información en www.enriquetomas.com

