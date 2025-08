El ensayo clínico Bridge to HOPE muestra ventajas clínicas en el trasplante de hígado

(Información remitida por la empresa firmante)

- Nuevos análisis de datos del innovador ensayo clínico fundamental Bridge to HOPE demuestran ventajas clínicas, económicas e inmunomoduladoras estadísticamente significativas en el trasplante de hígado

Las presentaciones realizadas en el Congreso Mundial de Trasplantes en San Francisco demuestran que HOPE reduce el coste del trasplante de hígado al acortar la hospitalización inicial y disminuir las complicaciones tardías.

HOPE se asoció con un rechazo de órganos significativamente menos grave y un riesgo significativamente menor de rechazo de órganos resistente a los esteroides.

CHICAGO, 6 de agosto de 2025/PRNewswire/ -- Tras la presentación de los resultados de seguimiento de 12 meses del ensayo fundamental Bridge to HOPE durante la sesión plenaria del Congreso Mundial de Trasplantes (WTC) 2025, análisis adicionales de los datos demuestran que la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE), en conjunto con el sistema de perfusión VitaSmartTM, puede proporcionar ahorros de costes significativos para los sistemas hospitalarios sin comprometer la calidad de la atención y reducir la gravedad del rechazo de órganos, incluido el rechazo resistente a los esteroides.

Los resultados de estos análisis fueron presentados en sesiones de resúmenes orales por el doctor David Axelrod del University Hospitals Cleveland Medical Center, OH ("Evaluación económica de la perfusión oxigenada hipotérmica en el trasplante de hígado") y el doctor David J. Reich, de FACS, Drexel University, Filadelfia, PA ("Disminución de la gravedad del rechazo con perfusión oxigenada hipotérmica: subanálisis de un ensayo multicéntrico fundamental de HOPE para el trasplante de hígado").

Los datos formaron parte del estudio de seguimiento de 12 meses del ensayo clínico Bridge to Life Ltd. Bridge to Hope (HOPE con el sistema de perfusión VitaSmart™). "A partir de los datos de seguimiento de 12 meses del ensayo clínico Bridge to HOPE presentados en la Sesión Plenaria, estos análisis adicionales refuerzan la evidencia del valor que HOPE, junto con el sistema de perfusión VitaSmart™, aporta a la comunidad de trasplantes", declaró Don Webber, director ejecutivo y presidente de Bridge to Life Ltd., patrocinador del ensayo clínico Bridge to HOPE. "Bridge to Life se compromete a colaborar con centros de trasplantes, organizaciones de obtención de órganos y hospitales para reducir el coste total de la atención y, al mismo tiempo, ofrecer resultados de la más alta calidad a los pacientes, acortando las estancias hospitalarias y reduciendo las complicaciones postrasplante, incluido el riesgo de rechazo grave y resistente a los esteroides. Nuestra amplia presencia en el WTC 2025 subraya nuestro liderazgo en el avance de la ciencia de los trasplantes".

En el análisis económico, en comparación con el almacenamiento en frío estático estándar (SCS), el trasplante de hígado utilizando HOPE redujo la duración inicial de la hospitalización posterior al trasplante de hígado (10,8 frente a 12,9 días), los costes asociados con las complicaciones biliares (20,2% frente a 24,6%), los retrasplantes (1,8% frente a 4,5%) y la muerte (2,8% frente a 3,6%). Además, HOPE redujo los costes posteriores al trasplante de un año en un promedio de 28.565 dólares, según datos de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS). Los investigadores concluyeron que HOPE durante un mínimo de 1,5 horas en el hospital receptor redujo el coste del trasplante de hígado al acortar la hospitalización índice y disminuir las complicaciones tardías. Los beneficios financieros adicionales pueden incluir una mayor utilización de órganos, una reducción de las horas extras del personal y menos trasplantes de alto Modelo para la Enfermedad Hepática Terminal (MELD).

En la revisión de los datos de rechazo de órganos, el rechazo moderado/grave comprobado por biopsia fue menos frecuente en HOPE que en SCS (32% frente a 67%, p = 0,033). Diez pacientes desarrollaron rechazo de órganos resistente a esteroides: uno en la cohorte HOPE y nueve en el grupo SCS (4% frente a 43%, p = 0,003). Los investigadores concluyeron que, si bien la prevalencia de rechazo de órganos fue similar en HOPE y SCS, HOPE se asoció con un rechazo de órganos significativamente menos grave y un riesgo significativamente menor de rechazo de órganos resistente a esteroides. Estos resultados destacan los beneficios inmunomoduladores de HOPE y justifican una mayor investigación.

Acerca de Bridge to Life™ Ltd

Bridge to Life™ Ltd. es líder en el mercado de soluciones para la preservación de órganos, ofreciendo productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™1. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de los productos, la empresa presta servicios y colabora con importantes centros de trasplantes y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

1VitaSmart™ cuenta con la marca CE y está disponible para su venta en varios mercados fuera de Estados Unidos. VitaSmart™ está pendiente de aprobación por la FDA en Estados Unidos.

