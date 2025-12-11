Ensayo clínico estudia cómo aliviar el dolor menstrual mediante radiofrecuencia y ejercicio terapéutico - CAPENERGY

Madrid, 11 de diciembre de 2025.-

La dismenorrea primaria es una condición que afecta a la mayoría de mujeres jóvenes, con impacto directo sobre su bienestar y calidad de vida. Pese a su alta prevalencia, continúa infradiagnosticada y, en muchos casos, tratada exclusivamente con medicamentos. Con el objetivo de aliviar el dolor menstrual desde un enfoque terapéutico no invasivo, la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche ha iniciado un ensayo clínico que combina radiofrecuencia y ejercicio físico específico para evaluar su eficacia en mujeres con diagnóstico confirmado. El estudio se desarrolla desde la Cátedra de Suelo Pélvico Capenergy del CEU UCH, en colaboración con la Clínica Ginecológica Juana Lafaja. Se enmarca en una línea de investigación aplicada a la salud femenina y a la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa.

Un enfoque multidisciplinar para tratar un problema común y poco atendido

El proyecto está liderado por las investigadoras Cristina Orts Ruiz y Cristina Salar Andreu, ambas fisioterapeutas y docentes universitarias. El ensayo clínico, doble ciego, controlado y aleatorizado, evaluará la efectividad de la radiofrecuencia aplicada sobre la zona pélvica junto a un programa de ejercicio terapéutico. Participarán mujeres de entre 18 y 35 años con dismenorrea primaria, siguiendo criterios clínicos definidos.

Según las responsables del estudio, el objetivo es generar evidencia sobre un abordaje fisioterapéutico integral que pueda ser una alternativa a los tratamientos farmacológicos habituales. La radiofrecuencia, tecnología médica desarrollada por Capenergy, ha mostrado beneficios en otros ámbitos clínicos como la recuperación muscular y la salud del suelo pélvico, gracias a su efecto térmico profundo, mejora de la vascularización y reducción de la inflamación.

Investigación con base científica y compromiso social

Las sesiones tendrán lugar en la Clínica Ginecológica Juana Lafaja y en el campus del CEU en Elche. El seguimiento se centrará en la evolución del dolor, la sintomatología asociada y la percepción general de bienestar.

Además del valor clínico, el proyecto tiene una dimensión social relevante: busca visibilizar el impacto del dolor menstrual y promover alternativas terapéuticas accesibles. El formulario de inscripción está disponible para mujeres que cumplan con los requisitos clínicos establecidos.

Con esta iniciativa, la Cátedra Capenergy y el CEU refuerzan su compromiso con la salud femenina, impulsando soluciones no invasivas y fundamentadas para aliviar el dolor menstrual de forma segura y eficaz.

