(Información remitida por la empresa firmante)

-Texas Cardiac Arrhythmia Institute en St. David's Medical Center primeros en EE.UU. en participar en un ensayo clínico de un innovador sistema de mapeo y ablación por campo pulsado

AUSTIN, Texas, 2 de septiembre de 2026/PRNewswire/ -- El Texas Cardiac Arrhythmia Institute (TCAI) en St. David's Medical Center se convirtió recientemente en el primer centro del país en participar en un ensayo clínico para evaluar la seguridad y la eficacia de un sistema de mapeo y ablación por campo pulsado de última generación para el tratamiento de pacientes con fibrilación atrial paroxismal y persistente. Andrea Natale, M.D., F.H.R.S., F.A.C.C., F.E.S.C., directora médica ejecutiva de TCAI e investigadora principal global del ensayo, realizó el primer procedimiento.

La fibrilación atrial, el tipo de arritmia más común, afecta a millones de personas en todo el mundo. Ocurre cuando las dos cavidades superiores del corazón laten demasiado rápido y con un ritmo irregular. La fibrilación atrial paroxismal es una arritmia con síntomas que duran siete días o menos, mientras que la fibrilación atrial persistente es una arritmia sostenida que dura más de una semana. El tratamiento temprano de la fibrilación atrial paroxismal y persistente puede reducir el riesgo de coágulos sanguíneos, accidente cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, y puede prevenir que la enfermedad se vuelva permanente.

"La ablación por campo pulsado representa uno de los avances más significativos en electrofisiología en décadas, y este ensayo clínico ayudará a los médicos de todo el mundo a comprender mejor la seguridad y la eficacia de esta tecnología", dijo la Dra. Natale. "El Texas Cardiac Arrhythmia Institute se mantiene a la vanguardia en el tratamiento de las arritmias, ayudando a impulsar tecnologías que darán forma al futuro de la electrofisiología".

El novedoso sistema de catéter se basa en campos eléctricos para ablacionar el tejido cardíaco objetivo sin utilizar el calor o frío excesivos empleados en la ablación tradicional, lo que ayuda a reducir el riesgo de dañar las estructuras circundantes. El sistema incorpora tecnología avanzada de mapeo cardíaco 3D que proporciona una visión detallada de la actividad eléctrica del corazón, lo que permite a los médicos visualizar la posición del catéter y el contacto con el tejido antes y después de la aplicación de la energía. Durante un procedimiento de ablación tradicional, se introduce un catéter en el interior del corazón y se utiliza calor o frío extremos para destruir el tejido asociado con ritmos cardíacos anormales, lo que aumenta la probabilidad de dañar las estructuras circundantes.

TCAI es un centro de electrofisiología de vanguardia que cuenta con seis laboratorios equipados con tecnología avanzada, donde un grupo de reconocidos electrofisiólogos cardíacos realiza un gran volumen de los procedimientos electrofisiológicos más complejos.

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