Ensayo clínico de RLF-100 (aviptadil) mostró una rápida recuperación de la infección por coronavirus (2)

Relief Therapeutics tiene designaciones de medicamentos huérfanos de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos y la Unión Europea para el uso de VIP para tratar la ARDS, la hipertensión pulmonar y la sarcoidosis. Relief Therapeutics también posee una patente estadounidense(1) para RLF-100 y procesos de fabricación patentados para su síntesis.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG cotiza en SIX Swiss Exchange bajo el símbolo RLF.

Acerca de NeuroRx, Inc.

NeuroRx se basa en más de 100 años de experiencia en el desarrollo colectivo de fármacos y está dirigido por ex altos ejecutivos de Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer y AstraZeneca, PPD. Además de su trabajo en RLF-100, NeuroRx ha sido galardonado con la Designación de Terapia Innovadora y un Acuerdo de Protocolo Especial para desarrollar NRX-101 para el tratamiento de la depresión bipolar suicida y actualmente se encuentra en ensayos de Fase 3. Su Junta Directiva y Asesores incluye a la Honorable Sherry Glied, ex Subsecretaria Adjunta del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos; Chaim Hurvitz, ex Presidente del Grupo Internacional Teva, teniente general McMaster, asesor de seguridad nacional número 23, Wayne Pines, ex Comisionado Asociado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, el Juez Abraham Sofaer, y Daniel Troy, ex Consejero de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos.

Nota cautelar: Esta comunicación contiene expresa o implícitamente ciertas declaraciones prospectivas sobre RELIEF THERAPEUTICS Holding AG, NeuroRx, Inc. y sus negocios. Tales declaraciones implican ciertos riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores, que podrían causar que los resultados reales, condición financiera, desempeño o logros de RELIEF THERAPEUTICS Holding AG y/o NeuroRx, Inc. sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos por tales declaraciones prospectivas. RELIEF THERAPEUTICS Holding AG proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no se compromete a actualizar ninguna declaración prospectiva contenida en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera.

(1) Youssef, J.G.; Zahiruddin, F.; Al-Saadi, M.; Yau, S.; Goodarzi, A.; Huang, H.J.; Javitt, J.C. Brief Report: Rapid Clinical Recovery from Critical COVID-19 with Respiratory Failure in a Lung Transplant Patient Treated with Intravenous Vasoactive Intestinal Peptide. Preprints2020, 3 Ago. (doi: 10.20944/preprints202007.0178.v1) - . https://www.preprints.org/manuscript/202007.0178/v1 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2874037-1&h=2746388455&u...] (2) http://ssrn.com/abstract=3665228 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2874037-1&h=1133071513&u...].(3) Temerozo JR, Sacramenta Q, Fintelman-Rodriques N, et. al. The neuropeptides VIP and PACAP inhibit SARS-CoV-2 replication in monocytes and lung epithelial cells, decrease the production of proinflammatory cytokines, and VIP levels are associated with survival in severe COVID-19 patients doi: https://doi.org/10.1101/2020.07.25.220806 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2874037-1&h=4232116603&u...]. https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.07.25.220806v2.... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2874037-1&h=4036186935&u...]