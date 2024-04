Ensayo confirmatorio RESPONDER-HF de Corvia respaldado por datos RELIEVE-HF

(Información remitida por la empresa firmante)

El segundo ensayo importante sobre la terapia de derivación auricular demuestra la importancia de la selección de pacientes

TEWKSBURY, Mass., 12 de abril, 2024 /PRNewswire/ -- Corvia Medical, Inc, una compañía dedicada a transformar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, acoge con satisfacción la reciente publicación de los datos del ensayo RELIEVE-HF de V-Wave que respaldan la base de evidencia sobre la terapia de derivación auricular, que actualmente se encuentra en estudio en el ensayo global RESPONDER-HF de la derivación auricular Corvia®.

RELIEVE-HF no logró cumplir su criterio de valoración principal de eficacia y no redujo los eventos de insuficiencia cardíaca ni mejoró la calidad de vida en pacientes con insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada (HFpEF). Sin embargo, los resultados confirmaron la importancia de seleccionar pacientes con características que probablemente se beneficiarán de la derivación auricular versus aquellos que no lo harán.

"La selección de pacientes es fundamental, especialmente en la HFpEF", afirmó el doctor Sanjiv Shah, director del programa HFpEF de la Facultad de Medicina de la Universidad Northwestern y coinvestigador principal de RESPONDER-HF. "En nuestro último ensayo, REDUCE LAP-HF II, descubrimos que los pacientes con HFpEF con marcapasos o enfermedad vascular pulmonar no se beneficiaron de la derivación auricular. En nuestro ensayo en curso RESPONDER-HF, estamos excluyendo a esos pacientes y utilizando hemodinámica de ejercicio para calificar y aleatorizar a los pacientes con HFpEF con mayor probabilidad de responder favorablemente a la derivación".

"En este campo emergente, es crucial reconocer los matices de los diferentes estudios con respecto a la demografía de los pacientes y las metodologías de los ensayos para evitar interpretaciones erróneas de los hallazgos", dijo el doctor Martin Leon, director de atención cardiovascular intervencionista del Centro Médico Irving de la Universidad de Columbia y coinvestigador principal de RESPONDER-HF. "Sabemos que la derivación es segura y tiene un efecto positivo en pacientes con HFpEF adecuadamente seleccionados, y tenemos datos de tres años para demostrarlo. Confiamos en que el ensayo RESPONDER-HF en curso será un paso adelante definitivo para llevar la terapia de derivación auricular a millones de pacientes con HFpEF".

Acerca de la insuficiencia cardíaca (IC) y la derivación auricular Corvia

Más de 26 millones de personas en todo el mundo padecen insuficiencia cardíaca, y la mayoría padece insuficiencia cardíaca con fracción de eyección (HFpEF), lo que la convierte en la mayor necesidad clínica no cubierta en medicina cardiovascular. La derivación auricular Corvia está diseñada para reducir la presión auricular izquierda elevada (LAP), el principal factor que contribuye a los síntomas de insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca con FEp, al crear un pasaje entre las aurículas izquierda y derecha, lo que reduce los eventos de insuficiencia cardíaca y mejora la calidad de vida.

Acerca de Corvia Medical, Inc.

Corvia Medical, Inc. está revolucionando el tratamiento de la insuficiencia cardíaca mediante novedosos dispositivos cardiovasculares transcatéter. Fundada en 2009 y con sede en Tewksbury, MA, Corvia se dedica a transformar el estándar de atención para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, permitiendo a los pacientes recuperar sus vidas. Visite https://corviamedical.com. Para obtener información sobre la elegibilidad para el estudio RESPONDER-HF, visite https://treatmyheartfailure.com.

