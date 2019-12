COMUNICADO: Enterprise Holdings y la empresa Discount Car and Truck Rentals Company anuncian un acuerdo (1)

Publicado 06/12/2019 18:33:33 CET

SAN LUIS Y TORONTO, 6 de diciembre de 2019 /PRNewswire/ -- Enterprise Holdings Inc. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2661658-1&h=737681416&u=....], que posee las marcas Enterprise Rent-A-Car, National Car Rental y Alamo Rent A Car, y Discount Car and Truck Rentals Ltd., ha anunciado hoy la firma de un acuerdo por el que la filial canadiense de Enterprise Holdings adquirirá Discount Car and Truck Rentals [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2661658-1&h=765409354&u=...], una empresa líder canadiense de alquiler de automóviles y camiones que da servicio a clientes de todo Canadá. Esto incluye todos los emplazamientos propiedad de la empresa y los negocios de alquiler por días del licenciatario de Quebec. La combinación aunará los puntos fuertes complementarios de dos empresas familiares de gestión privada con una gran experiencia a la hora de ofrecer un servicio de atención al cliente de primer nivel.

La transacción fomentará el crecimiento combinando redes y ofertas de servicios complementarias, mano de obra con talento, así como la experiencia de ambas empresas, lo que dará lugar a una mayor oferta de servicios en más puntos centrada en una oferta mejorada de movilidad.

"Al combinar la flota existente y los puntos de alquiler en el aeropuerto de Enterprise con la red regional y el profundo arraigo en Canadá de Discount, nos complacerá poder ofrecerles a los clientes de Canadá un abanico cada vez mayor de opciones y servicios", afirmó Steven Tudela, vicepresidente sénior de Operaciones Canadienses de Enterprise Holdings.

"Con una mayor flota de automóviles y camiones de todos los tamaños, y una cartera ampliada de servicios (desde el alquiler de automóviles en aeropuertos hasta el alquiler de camiones para mudanza y ocio en los barrios), la empresa combinada se encontrará incluso mejor posicionada para satisfacer las genuinas necesidades de movilidad de nuestros clientes canadienses y para ser más eficiente", manifestó el Sr. Tudela.

Aportando valor añadido al sector del transporte y la movilidad de Canadá

Enterprise Holdings gestiona más de 600 puntos en aeropuertos y barrios de Canadá mediante una red de filiales regionales independientes. La entidad fusionada con Discount, que se encuentra en más de 300 puntos de todo Canadá, les ofrecerá a los clientes una flota mayor y más accesible en todo el país.

"Estamos deseosos de comenzar este nuevo capítulo para Discount", afirmó Jay Singer, presidente y consejero delegado de Discount Car and Truck Rentals. "Nuestros clientes podrán acceder a un mayor abanico de servicios, como el alquiler de automóviles en aeropuertos y a la red internacional de Enterprise, mientras que los clientes canadienses de Enterprise también accederán a una flota más amplia y más diversa de vehículos de alquiler, incluido el alquiler de camiones. Las operaciones combinadas también le ofrecerán un espectro más amplio de oportunidades a los empleados para avanzar en su trayectoria profesional. Durante los últimos 40 años, hemos antepuesto a nuestros clientes y a nuestro personal. El compromiso compartido de Enterprise con respecto a estos valores es una razón de peso para sentir que esta asociación funciona tan bien y representa el paso que debemos dar para nuestros empleados, clientes y socios".

La adquisición está sujeta a que se satisfagan las condiciones de cierre habituales. Hasta el cierre, ambas empresas continuarán operando de manera independiente y desarrollando su actividad comercial como de costumbre.

"Al plantearnos aunar dos empresas con un legado de varias generaciones de gestión privada, los valores y el sentimiento compartido de comunidad desempeñan un papel importante a la hora de tomar esta decisión", añadió el Sr. Tudela. "Nuestra máxima prioridad gira siempre en torno a estos importantes factores y a crear valor a largo plazo para nuestros clientes y empleados".

Osler, Hoskin & Harcourt LLP y Freshfields Bruckhaus Deringer LLP fueron los asesores legales de Enterprise.

KPMG Corporate Finance Inc. fue el asesor financiero de Discount, y Stikeman Elliott LLP y Kaufman LLP fueron los asesores legales de Discount.

Acerca de Enterprise HoldingsEnterprise Holdings, mediante su red integrada internacional de filiales regionales independientes y franquicias, gestiona sus marcas en más de 10.000 puntos en barrios y aeropuertos con personal propio. Enterprise Holdings lleva desde 1993 ofreciendo un servicio de atención al cliente excelente al mercado canadiense. En el ejercicio 2019, Enterprise Holdings y su filial Enterprise Fleet Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2661658-1&h=2303770779&u...] representaron conjuntamente unos ingresos de 25.900 millones de dólares y poseían más de 2 millones de vehículos en todo el mundo. Las filiales regionales de Enterprise Holdings y Enterprise Fleet Management cuentan con más de 100.000 empleados actualmente en todo el mundo. Enterprise Holdings está clasificada actualmente como una de las empresas privadas más grandes de América [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2661658-1&h=2103977301&u...]. Además, si cotizara en bolsa, Enterprise Holdings aparecería en la clasificación de la lista Fortune [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2661658-1&h=4111893587&u...] de las 500 empresas cotizadas en bolsa más grandes de América.

Acerca de Discount Car and Truck RentalsFundada en 1980 y con sede en Toronto, Discount Car and Truck Rentals es una marca reconocida a nivel nacional que gestiona puntos de alquiler fuera de los aeropuertos y en barrios de Canadá. Con más de 300 delegaciones en barrios ubicadas en un radio de 15 minutos para el 90% de la población canadiense, Discount Car and Truck Rentals es popular por alquilar automóviles y camiones de todas las marcas y modelos, desde vehículos económicos hasta marcas de lujo, así como desde furgonetas de carga hasta camiones de 5 toneladas. Su compromiso con la calidad y con un servicio de atención al cliente excelente no tiene rival en el sector canadiense del alquiler. Discount Car and Truck Rentals se enorgullece de haber ideado un servicio de recogida y entrega para sus clientes sin coste adicional. En 2010, Discount Car and Truck Rentals fue nombrada una de las Canada's 10 Most Admired Corporate Cultures (10 culturas corporativas más admiradas de Canadá), fue galardonada con el premio Platino en 2011 y 2012, y volvió a ser nombrada una de las Canada's 10 Most Admired Corporate Cultures(TM) de nuevo en 2013. Discount Car and Truck Rentals también ha sido galardonada con el premio Elección del Consumidor por su Excelencia Empresarial durante 14 años seguidos.

