Del entrenamiento a la calma: INBECA lleva el bienestar a Supera Seixal, en Portugal - INBECA

(Información remitida por la empresa firmante)

El nuevo centro deportivo incorpora un espacio wellness de 200 m donde el agua, la madera y el vapor se combinan en una experiencia diseñada y fabricada a medida.

Portugal, 4 de noviembre de 2026.- El bienestar también puede formar parte de la rutina. Esa es la propuesta de Supera Seixal, el centro deportivo inaugurado en agosto de 2026 en el área de Lisboa, donde el esfuerzo físico da paso a una experiencia de calma, sensaciones y desconexión.

Detrás de este espacio se encuentra INBECA, firma especializada en equipamiento wellness, que ha fabricado a medida e integrado un circuito de aproximadamente 200 m con sauna finlandesa, baño de vapor, duchas de hidroterapia y dos piscinas de acero inoxidable. Un proyecto que combina capacidad técnica, fabricación personalizada y sensibilidad por los espacios destinados al bienestar.

Un recorrido para los sentidos

La experiencia comienza con el sonido del agua y continúa entre diferentes ambientes que invitan a cambiar de ritmo.

La sauna finlandesa, revestida de madera de hemlock, transmite calidez mediante sus texturas naturales y una iluminación suave que acompaña el descanso. A pocos pasos, el baño de vapor ofrece una atmósfera completamente distinta: superficies minerales oscuras, un techo curvo y una luz tenue que envuelve el espacio.

Ambas cabinas se abren hacia la piscina interior mediante grandes frentes acristalados, creando una conexión visual que aporta amplitud y continuidad al conjunto.

El recorrido se completa con diferentes duchas de hidroterapia, que incorporan contrastes de temperatura y distintas formas de experimentar el agua. Una piscina interior de 10,5 metros de longitud y otra exterior de 6,5 metros amplían las posibilidades de disfrute y descanso.

Artesanía y tecnología al servicio del bienestar

Más allá de su atractivo visual, Supera Seixal refleja la capacidad de INBECA para abordar soluciones integrales adaptadas a las particularidades de cada instalación.

Las piscinas de acero inoxidable requirieron cuatro meses de fabricación, mientras que el montaje se completó en un mes. Un trabajo que combina precisión técnica, conocimiento de los materiales y atención al detalle para integrar diferentes experiencias en un espacio coherente y funcional.

Artesanos del bienestar desde 1964, INBECA mantiene una filosofía donde la tecnología está al servicio de las personas. Su intervención en Supera Seixal demuestra cómo la fabricación a medida puede transformar una instalación deportiva en un entorno donde cuidarse, disfrutar y encontrar un momento para uno mismo.

Porque, a veces, el verdadero lujo consiste simplemente en detenerse.

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